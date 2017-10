Gázzal fűt? - Csúnya kiadásokba szaladhat

Hidegzuhany érheti a gázzal fűtőket, ha az ellenőrzés során a fűtésszerelő menthetetlennek nyilvánítja a régi típusú gázkazánt. A Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesülete szerint ötszázezer háztartást érint az új szabályozás, ha pedig elkerülhetetlen a csere, milliós tétel is lehet a procedúra - hívja fel a figyelmet a pénzcentrum.hu.

K. Kiss Gergely, 2017. október 6. péntek, 11:52

A nemrég hatályba lépett gázrendelet előírásai szerint 2018-tól kizárólag kondenzációs kazánok szerelhetők fel. A MEHI (Magyar Energiahatékonysági Intézet) 2016-os felmérése szerint a lakosság elsősorban az 1980 és 2005 között épített lakásokban cserélt kazánt az elmúlt években, a legtöbben falun (40,3 százalék) a legkevesebben pedig a fővárosban (20,2 százalék) ruháztak be kazáncserére. Az új készülékek zöme, közel 40 százaléka már kondenzációs készülék volt a vizsgált 5 éves időszakban - olvasható a portálon.

A szabályozás viszont komoly gondot jelenthet azoknál a fogyasztóknál, akiknél az égéstermék-elvezetés gyűjtőkéményen vagy úgynevezett ALU egyedi füstgázelvezetésen keresztül történik. Ugyanis a szabály értelmében, ha a ház egyik lakójának régi típusú kazánja elromlik, akkor az összes lakó köteles vállalni a kazáncsere- és kéményátalakítás költségét, mert gyűjtőkéménybe csak azonos típusú készülékek köthetők be.

A Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesülete (MGVE) korábban úgy számolt, hogy a hazai társasházak 95 százaléka nem rendelkezik megfelelő gyűjtőkéménnyel, számszerűsítve ez azt jelenti, hogy 90 ezer műszakilag problémás kéményt kellene azonnal lecserélni, amely összesen ötszázezer háztartást érint.

Egy 40 lakásos társasháznál a kéményfelújítás költsége 150-250 ezer forintos tétel, háztartásonként. Viszont, ha valaki önálló kéményen van, akkor a költségek sem oszlanak meg. Egyéni kialakítás esetén az új készülék (alaphangon 250-300 ezer forint), a kémény átalakítása (alapdíj minimum 50-60 ezer forint, majd folyóméterenként 10-15 ezer forint), na meg az engedélyeztetés (a kéménybélelés engedélyezésén túl, a tüzelő berendezés működési elvének változása miatt gáztervre is szükség van) akár bő 1 millió forintba is fájhat. Ráadásul a készülék cseréje közben például kiderülhet, hogy a gázcsöveket is ajánlott cserélni a lakásban - figyelmeztet a pénzcentrum.hu.

A MGVE álláspontja szerint, ha egyazon gyűjtőkéményre régi és új típusú kazánokat is csatlakoztatnak, az rendkívül instabil, emiatt veszélyes állapot alakulhat ki. A gázipari szakma ellenzi a vegyes fűtési rendszerek kiépítését.