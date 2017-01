Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Gigabírságot szabott ki az MNB

Az MNB összesen 258 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki az IDW Consulting LLC és a Goldstein Brokers Ltd társaságokkal szemben visszafizetendő pénzeszközök engedély nélküli gyűjtése miatt. Továbbá 39 millió forint megfizetésére kötelezte a Goldstein Equitas-t, mivel a társaság jogosulatlanul nyújtott befektetési szolgáltatást ügyfelei számára - közölte a jegybank.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból indított piacfelügyeleti eljárás keretében vizsgálta, hogy az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett IDW Consulting LLC (IDW Consulting), a Seychelle-szigeteki Goldstein Brokers Ltd. (Goldstein Brokers) és a panamai Goldstein Equitas INC S.A. (Goldstein Equitas) elnevezésű társaságok végeznek-e jegybanki engedélyhez kötött befektetési, vagy pénzügyi szolgáltatási tevékenységet.

A MNB a Goldstein Brokers és a Goldstein Equitas társaságokkal szemben már az eljárás közben ideiglenes intézkedés elrendelését tartotta szükségesnek, ezért 2015. november 24-én közzétett végzésében - az eljárást lezáró döntéshozatalig - azonnali hatállyal megtiltotta, hogy az érintett cégek engedély vagy bejelentés nélkül, az MNB engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végezzenek.

A vizsgálatai során a jegybank megállapította, hogy az IDW Consulting és a Goldstein Brokers társaságok kamat ígérete és visszafizetési kötelezettség vállalása mellett üzletszerűen gyűjtöttek betétnek nem minősülő visszafizetendő pénzeszközöket többnyire magyar ügyfeleiktől, azonban nem rendelkeztek e pénzügyi szolgáltatási tevékenységre jegybanki engedéllyel. Az IDW Consulting - értékpapírnak nem minősülő - ún. "Peak unit" értékesítésével valósította meg az engedély nélküli szolgáltatást, a Goldstein Brokers pedig pénzügyi eszközökbe történő befektetés céljából vett át ügyfélpénzeket, anélkül, hogy ténylegesen bármiféle tőkepiaci kereskedést folytatott volna.

A jegybanki eljárás feltárta továbbá, hogy a Goldstein Equitas társaság az MNB engedélye nélkül végzett - a jellemzően magyar befektetők pénzeszközeivel - befektetési szolgáltatási tevékenységnek minősülő portfóliókezelést.

Mindezek nyomán az MNB ma publikált határozataiban az IDW Consulting társaságot 30 millió forint, a Goldstein Brokers társaságot 228 millió forint, a Goldstein Equitas társaságot 39 millió forint bírság megfizetésére kötelezte, továbbá véglegesen megtiltotta, hogy az MNB engedélye nélkül pénzügyi -, illetve befektetési szolgáltatási tevékenységet végezzenek. Az MNB piacfelügyeleti eljárása során - bűncselekmény gyanúja miatt - rendőrségi feljelentést is tett.

A közlemény szerint a bírság összegének meghatározásánál az MNB különös súllyal értékelte, hogy mindhárom társaság a vonatkozó jogszabályokat súlyosan és ismétlődően szegte meg, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges - befektetők védelmét biztosító - személyi, tárgyi, technikai feltételekkel sem rendelkezett. Súlyosító körülménynek számított továbbá, hogy a társaságok a tevékenységük jogszerűségének - félrevezető és hamis - hangsúlyozásával rosszhiszemű magatartást tanúsítottak ügyfeleikkel szemben.

Mint arra a jegybank már többször felhívta a befektetők figyelmét, az online platformot működtető szolgáltatóknál gyakori, hogy az EU-n kívüli, jellemzően off-shore területen jegyzik be őket, ahol a jogszabályi követelmények kevésbé védik a befektetők érdekeit. Az ilyen, jellemzően a megfelelő engedélyekkel nem rendelkező szolgáltatók nem tartoznak az MNB felügyelete alá, s esetükben a hazai befektető-védelmi garanciarendszer sem érvényesül.

Hangsúlyosan ajánlott ezért, hogy a fogyasztók minden, pénzügyi szervezettel történő szerződéskötés előtt az MNB honlapján ingyenesen elérhető, piacfelügyeleti figyelmeztetéseket is tartalmazó adatbázisban előzetesen tájékozódjanak az adott piaci szereplő tevékenységének jogszerűségéről. Éppen ezért az MNB már korábban közzétette honlapján a most bírságolt társaságokra vonatkozó figyelmeztetést is.