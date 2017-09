Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Gyalogosokat gázolt a troli az Andrássy úton (frissített)

Trolibusz gázolt el gyalogosokat Budapesten, az Andrássy úton szombat délután - számolt be az M1.

A tudósító a helyszínről jelentkezve azt mondta: az Izabella utca kereszteződésében kanyarodás közben gázolt el két embert a troli. Egyikük könnyebben sérült, de a másik súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. A tudósító szerint már most is minden irányból araszol a kocsisor. A műszaki mentés és a helyszínelés miatt a következő órákban is dugókra lehet számítani.

A BKK fődiszpécsere az MTI-nek azt mondta: egy külföldi turistacsoport két tagja figyelmetlenül lépett le az úttestre, s ekkor történt a gázolás. A baleset a troliközlekedést nem akadályozza.

Valics Dezső, az Országos Mentőszolgálat sajtóügyeletese az MTI megkeresésére elmondta: két mentőautóval mentek ki a helyszínre, ahol két férfit kellett ellátniuk. Egy 45 év körüli férfit ellátás közben újra is kellett éleszteni. Végül súlyos, életveszélyes állapotban vitték kórházba. A másik, 30 év körüli férfit az elsődleges vizsgálat alapján könnyebb sérülésekkel vittek kórházba.