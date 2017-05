Gyárfás cáfol

A júliusban Budapesten és Balatonfüreden sorra kerülő vizes világbajnokságra minden eddiginél több újságíró jelezte részvételét Gyárfás Tamás, a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség (FINA) alelnöke szerint.

Szász Péter, 2017. május 24. szerda, 19:42

A magyar sportvezető, aki a szervezet médiabizottságának munkáját is felügyeli, az MTI-nek arról számolt be, hogy az elmúlt napokban ellentétes információk láttak napvilágot, ugyanis a kijelölt médiaszállodákhoz a várt foglalásoknak mindössze a fele érkezett be, azonban később kiderült, sokan inkább olcsóbb szállásokat részesítették előnyben.

A FINA rendszerében a média képviselői közül 1512-en akkreditáltak a vizes világbajnokságra, amelyet július 14. és 30. között rendeznek meg.