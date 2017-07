Gyurcsányi húzásra készültek Trumpék

Donald Trump amerikai elnök nagyobbik fia találkozott tavaly egy orosz ügyvédnővel, aki terhelő dokumentumokat ígért neki Hillary Clintonról, a Demokrata Párt elnökjelöltjéről - jelentette helyi idő szerint vasárnap a The New York Times című amerikai napilap.

Dzindzisz Sztefan, 2017. július 10. hétfő, 08:10

A találkozó a New Yorkban lévő Trump-toronyban volt, ám az ígért dokumentumokat végül a magát a Kremllel kapcsolatban állónak mondó Natalija Veszelnyickaja nem adta át.

A lap három, névtelenséget kérő fehér házi tanácsadóra hivatkozva ír a találkozóról. A lap szerint a találkozó tavaly júniusban, két nappal azt követően történt, hogy Donald Trump elnyerte a Republikánus Párt elnökjelöltségét, és részt vett rajta ifjabb Donald Trump mellett Paul Manafort, a Trump-kampány akkori menedzsere és Jared Kushner, Donald Trump veje is.

A lap a cikkben idézett egy közleményből is, amelyben ifjabb Donald Trump elismerte, hogy találkozott Natalija Veszelnyickajával. "Némi tréfálkozás után a nő közölte, hogy információi vannak Oroszországgal kapcsolatban álló személyekről, akik finanszírozták a Demokrata Országos Bizottságot, és támogatták Hillary Clintont" - idézte a The New York Times ifjabb Donald Trumpot. A fiatalember közleményében azt is hangsúlyozta, hogy Veszelnyickaja "kijelentései homályosak és kétértelműek" voltak. "Hamar világossá vált, hogy nincsenek érdemi információi" - fogalmazott ifjabb Donald Trump.

Az elnök jogászai közleményben tudatták, hogy Donald Trump nem vett részt a találkozón, és nem is tudott róla - írja az MTI. (Mint ismert, Gyurcsány Ferenc az elmúlt időszakban azzal roadshow-zta körbe a magyar sajtót, hogy külföldi források bizonyítékokat ígértek neki Orbán Viktor ellen.)