Halálos a szófiai hőség

Négy ember halt meg szombaton Szófiában a rendkívüli hőség következtében, írja az MTI híre alapján az Index. Az egészségügyi hatóságok figyelmeztették az embereket, hogy estig ne menjenek ki a szabadba.

Szombat délben (közép-európai idő szerint 11 órakor) a bolgár fővárosban 34 Celsius-fokot mértek árnyékban. A meteorológia gyakorlatilag az ország egész területén a "veszélyes időjárási jelenségek" növekedésére figyelmeztetett. Egyes országrészeken a hőmérséklet a kora délutáni órákban előrejelzések szerint meghaladja a 44 fokot - olvasható a portálon.

A környező fővárosok közül a köpönyeg.hu szerint Bécsben ma 26, holnap 22 fok lesz a maximum, Pozsonyban a mai 28 fokos csúcs után holnapra 23 fokig emelkedik a hőmérséklet. Zágrábban a szombati 28 fokot 26 fokos csúcshőmérsékletű vasárnap követi, Belgrádban ma is, holnap is 29 fokos meleget kell elviselni. Igazán húzós a meleg Bukarestben, ahol a lakosság ma 41 fokban főddögél, és holnapra is csak 33 fokig hűl a hőmérséklet.

A magyarországi tavakban még fel lehet frissülni, a Balaton Siófoknál 24, a Velencei-tó Agárdnál 23 fokos.

