Halálos veszélyre figyelmeztetnek

Az elmúlt évek során egyre többen ismerték fel a szén-monoxid veszélyeit és sokan szereltek fel otthonukban a veszélyes gáz kimutatására alkalmas érzékelőt. Bár a statisztikai adatok is azt mutatják, hogy gyakoribb a szén-monoxid-érzékelő használata, mégis történnek mérgezések és tragédiák a "csendes gyilkos" miatt - hívta fel a figyelmet a katasztrófavédelem.

Domokos László, 2017. október 10. kedd, 07:58

Jó tanácsok, amelyekkel megelőzhetőek ezek a helyzetek:

A szabálytalan kivitelezés miatt az égéstermék visszaáramolhat, a tüzelő-, fűtőberendezés meghibásodhat. A zárt térbe visszajutó gázok már alacsony koncentrációban is komoly veszélyt jelentenek az emberekre és a háziállatokra. A rosszul bekötött eszköz nagy eséllyel gyakrabban elromlik, sűrűbben kell javíttatni és rövidebb idő alatt tönkremegy, így jóval több pénzbe is kerül. Mindez megelőzhető, ha a tervezést és a kivitelezést is szakemberre bízzuk.A nyílászárók cseréjekor figyelni kell a megfelelő szellőzés biztosítására, hiszen a levegő-utánpótlás hiányában a kéményen keresztül visszaáramlik az égéstermék. A legtöbb baleset a fürdőszobákban következik be, mert ott a legzártabb a szigetelés. Egy résszellőző beépítésével biztosítható a megfelelő mennyiségű levegő.A műszaki felülvizsgálat és ellenőrzés fontos feltétele a fűtési rendszer biztonságos működtetésének, hiszen időben kiderül, ha valamilyen karbantartási, vagy javítási munkára van szükség. Rendszeresen ellenőriztessük berendezéseinket szakemberrel és engedjük be otthonunkba a lakossági sormunkát végző kéményseprőt.A nem rendeltetésszerű használat következtében jelentős anyagi kárral és esetenként súlyos sérülésekkel járó tűzesetek alakulhatnak ki, de nem ritka a fizikai robbanás sem. Nagyobb eséllyel rakódik le káros anyag az olyan égéstermék-elvezető rendszerben, amelyben hulladékot, vagy nem megfelelő tüzelőanyagot égetnek, az elzáródott kéményből pedig a mérgező anyagok visszaáramolhatnak a lakótérbe. Ezek a veszélyforrások a megfelelő használattal teljes mértékben kiküszöbölhetőek.A biztonságot segíti a megfelelő minőségű és megbízhatóan működő szén-monoxid-érzékelő is, amelyet a tüzelő-, fűtőberendezés közelében célszerű elhelyezni. Mivel a szén-monoxid színtelen és szagtalan gáz, ezért csak ezek a műszerek képesek jelezni a mérgező gáz jelenlétét. Vásárlás előtt mindig tájékozódjunk, mely termékek megbízhatóak, és kérjük szakember segítségét - olvasható a katasztrófavédelem közleményében.

Kép forrása: Forrás: Pexels.