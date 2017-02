Hamarosan fontos listát közöl a NAV

Nagy várakozás előzi meg a 2016. negyedik negyedéves adózói minősítések pontos számainak nyilvánosságra hozatalát. A tavaly januárban bevezetett újszerű minősítési rendszer elsősorban az adóellenőrzések során meghatározó fontosságú mind az adóhatóság, mind pedig a vállalkozások számára - olvasható az RSM blogján.

A tavaly óvatos szárnypróbálgatással indult adózói minősítéseknél az első két negyedévben csupán 70, illetve 420 vállalkozást minősített kockázatosnak az Adóhivatal. Az áttörést a harmadik negyedév hozta, amikor ez a szám megugrott és a szeptember 30-i eredmények alapján már több mint 36 ezer adózó kapta meg a kockázatos státuszt - állapította meg az adótanácsadó cég szakértője.

A hirtelen növekedés oka, hogy a harmadik negyedévre értek be a folyamatban lévő adóeljárások eredményei, valamint csak a 2016. január 1-jét követően elkövetett szabálytalanság befolyásolhatta az adózói minősítést.

Ekkorra érett be az is, hogy mely vállalkozásoknál volt fizetési elmaradás, vagy emelkedett jogerőre adóhatósági megállapítás, hol foglalkoztattak be nem jelentett alkalmazottat, hol volt ismételt üzletbezárás. A kockázatos adózók körét tovább bővítette, hogy a kényszertörlési eljárás alatt álló adózók mellett azok is bekerültek ebbe a minősítésbe, akiknél az adóteljesítményükhöz mérten 70 százalékot meghaladó adókülönbözetet tárt fel az adóhatóság - írta Fekete Zoltán Titusz adószakértő.

Kevesebb lett a kockázatos adózó

Egyelőre a hivatalos számok bejelentése várat magára, de a NAV által teljesített adóbevételekről kiadott nyilatkozatból néhány szám ismert. Ezek alapján az adóhatóság 544 ezer adózót minősített, közülük 190 ezer vállalkozó kapott megbízható adózói minősítést és 35 ezernél kevesebb lett a kockázatos adózók száma.

Eszerint a tavalyi harmadik negyedévhez képest kissé csökkent azon adózók száma, amelyeket minősített az adóhatóság (547 ezer főről), stagnált a megbízható adózók száma és némileg csökkent a kockázatos adózók száma (36 ezerről). Az utolsó szám meglepő, hiszen a kockázatos adózók száma nem hogy nem nőtt tovább szignifikánsan, hanem kicsit csökkenni kezdett - fogalmazott az RSM szakértője.

Miért jó megbízható vállalkozónak lenni?

A megbízható adózónak minősített vállalkozások az áfánál a 75 napos visszaigénylési idővel szemben már 45 nap alatt hozzájuthatnak a pénzükhöz, ráadásul ez az idő 2018. január 1-től 30 napra rövidül, ami komoly likviditási előnyhöz juttatja az érintett vállalkozókat. Tovább ezen adózói körben az adóellenőrzést maximum 180 nap alatt be kell fejezni.

