Hatalmas a szakadék a magyar nyugdíjasok vágyai és a valóság között

Az elmúlt egy év során 13 százalékkal növekedett azok aránya, akik munkával töltenék a nyugdíjas éveket – derül ki az OTP Öngondoskodási Index legfrissebb eredményeiből. Az adat rávilágít az időskorral szembeni elvárások és a valóság közötti méretes szakadékra és megmutatja, hogy átalakulóban van az erről az időszakról alkotott kép. A nyugdíjpénztár arra figyelmeztet, hogy a boldog nyugdíjaskorért az egyéneknek is tenni kell.

Az OTP Bank kutatásából kiderül, hogy továbbra is a gondoskodó, szabadidejéből eredően hobbijainak élő nyugdíjas képe él a magyar társadalom képzeletében. A megkérdezettek többsége nyugodt időskorra vágyik, amikor azzal foglalkozhat, amire aktív évei alatt nem jutott elég ideje. A magyarok 48 százaléka a legszívesebben barátaival és szeretteivel töltene több időt, 40 százalékuk kirándulna, 39 százalék pedig a családjával, az unokáival foglalkozna.

A hobbik szerepe felértékelődik a válaszadók szemében, amikor az időskori önmagukra gondolnak; az otthon körüli könnyű munka lehetősége, mint például a barkácsolás, vagy a kertészkedés vonzó az emberek számára, de az általános művelődésre, az olvasásra (27 százalék) vagy a színházba/moziba járásra (25 százalék) is több időt fordítanának.

A szomorú valóság

A vágyak és az elvárt állapot ellenére a felmérésből az is kiderül, hogy egy év alatt 13 százalékkal növekedett azoknak a száma, akik több időt töltenének munkával nyugdíjas éveik során, mint manapság. Az eredmények rávilágítanak, hogy a munka igenis jelen lesz az időskori mindennapokban, megkérdezettek kétharmada próbál olyan állást találni, amit nyugdíj mellett is végezhet.

Az elvárt állapot és a valóság közti szakadék létrejötte elsősorban a tudatos pénzügyi tervezés és az előtakarékosság hiányában keresendő a pénzintézet szerint. A kutatásból kiderül, hogy bár a megkérdezettek 82 százaléka tartja fontosnak, hogy anyagi gondoktól mentes, kiegyensúlyozott nyugdíjaskora legyen, mégis kevesen tesznek ennek megteremtése érdekében.

A magyar társadalomra nem jellemző, hogy kimondottan erre az időszakra gyűjt, a megkérdezettek 20 százaléka csak tervezi a nyugdíjcélú öngondoskodás elindítását.

"Azt látjuk, hogy átalakulóban van a nyugdíjas korról alkotott kép a magyar társadalomban, mivel egyre többen készülnek arra, hogy élethosszig tartó munkával teremtik meg maguknak a kívánt életszínvonalat idős korukban. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy a hagyományos nagymama szerep továbbra is erősen jelen van a gondolkodásban, ezt támasztják alá a friss Öngondoskodási Index eredményei és erre mutat rá a kisiskolásoknak meghirdetett rajzpályázatra beérkezett munkák többsége is. A két állítás szöges ellentétben áll egymással, amit valahogy fel kell oldani. Szerencsére azonban egyre többen ismerik fel, hogy a boldog nyugdíjas korért tenni kell" - mondta el Nagy Csaba, az OTP Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója.

