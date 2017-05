Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hatalmas változások jönnek az ügyintézésben - mindenkit érinteni fog

A gazdaság minden egyes területét megreformálja az ipari forradalom negyedik hulláma. Nem jelent ez alól kivételt a közigazgatás sem. Az M1 csatorna Summa című műsora azzal foglalkozott, milyen változást jelent hamarosan a digitalizáció az államigazgatás számára.

Szakértők szerint az Európai Unió államai közül a közigazgatás modernizációjában Észtország jár az élen. Az észtek ezen a területen az elmúlt nagyjából másfél évtizedben olyan magas szintre jutottak, hogy ma már szinte minden állampolgárral csak digitálisan kommunikálnak. A balti államban nagyjából 3000 ügyet lehet elektronikusan intézni.

Szakértők szerint az elmúlt években a magyar közigazgatás digitalizációja is felgyorsult. Például a magyarorszag.hu ügyintézési portálon közel 300 ügy érhető- és intézhető el, és ez a szám folyamatosan nő. Az új elektronikus személyazonosító okmányból már közel 1,8 millió kerül ki az állampolgárokhoz, és más elektronikus azonosítási megoldások, például az Ügyfélkapu is rendelkezésre áll - idézi a hirado.hu Gaál Barnát, a Belügyminisztérium e-közigazgatási főosztályának főosztályvezető-helyettesét. (Az ügyintézésben már egy mobilos alkalmazás is könnyítést jelent.)

Óriási átalakulás

A kormány többek között az elektronikus ügyintézés széleskörű elterjedése és az eljárások gyorsítása érdekében alkotta meg az elektronikus ügyintézésről szóló 2015. évi törvényt. A törvény egyes rendelkezései fokozatosan lépnek életbe.

2018-ban jön talán az egyik legfontosabb változás, ugyanis a hivatalos szervek - mint például az államigazgatási szervek, helyi önkormányzat, bíróságok, választott bíróságok, az ügyészség, közjegyzők, bírósági végrehajtók és közüzemi szolgáltatók - jövő év január 1-jétől kötelesek lesznek biztosítani az ügyek elektronikus intézését.

A cégkapu indulása lesz az egyik legnagyobb változás 2018. január 1-jétől. Ez azt jelenti, hogy a hivatalok és az intézmények a cégkapucímen keresztül is megtalálhatják a cégeket. Ugyanazokkal a jogi hatásokkal, mintha például valaki nem vesz át egy postáról érkező dokumentumot. A cégekkel való kommunikáció teljes mértékben megváltozik - mondta Bálint Ákos e-közigazgatás szakértő. A regisztráció július 1-jén indul, a cégeknek akkortól van lehetőségük regisztrálni magukat a cégkapu szolgáltatásra.