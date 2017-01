Hatalmasra nőtt Rogán csapata - elképesztő számok és pozíciók

Apró kis kabinetirodaként indult, mára már 272 fő várja a Rogán-féle minisztériumban a miniszterelnök utasításait. Emellett működik még a kancellária feladatait ellátó Miniszterelnökség a hol tovább 1659 köztisztviselő dolgozik.

alapok vásárlása előtt. A befektetési alapok óriási népszerűségnek örvendenek, de amikor elhatározzuk, hogy mi is szeretnénk beszállni, kiderül, hogy nem is olyan egyszerű a választás. A részletekért kattintson! 10+1 hasznos tipp befektetési

A miniszterelnöki kabinetiroda - mint minden minisztérium - nyilvánosságra hozta vezetőinek elérhetőségét, ebből érdekes részletek derülnek ki szervet működésről.

A miniszterelnöki kabinetirodát vezető államtitkár alatt működik külön programszervező főosztály, a nemzetközi kapcsolatok osztálya. A Miniszterelnöki Titkársági főosztály alatt külön levelezési osztály működik osztályvezetőkkel, főosztályvezetőkkel. De van külön külügyi főosztály és Miniszterelnöki Külügyi Szervezési Főosztály gondoskodik a bürokrácia működtetésről - minden szervezeti egységhez termesztésen külön vezetők és beosztottak tartoznak.

A számos államtitkárság közül említést érdemel a Dömötör Csaba vezette parlamenti államtitkárság, ahol külön Online-Kapcsolattartási Főosztály emellett pedig Tartalom-előkészítési Főosztály működik termesztésen. A Dömötör-féle államtitkárságon kapott helyett a Deutsch Tamás vezette Digitális Jólét Program titkársága is.

A Tuzson Bence által vezetett Kommunikációs államtitkárság is külön birodalomnak tűnik csak a címek és titulusok alapján: mint a leírásból kiderül, a Kormányszóvivői Iroda mellett létezik a tájékoztatási főosztály, amin belül - ki gondolná - külön Médiakapcsolatokért Felelős Osztály is működik. Ezért kell külön osztály az újságírókkal való kapcsolattartásért, mert létrehoztak egy Minisztériumi Kapcsolatokért Felelős Osztály - természetesen külön osztályvezetővel és beosztottakkal.

Ezek után már nem is olyan meglepő, hogy az eredetileg 40-50 fős kabinetirodának indult minisztériumban engedélyezett létszáma 272 fő, igaz ebből 245 köztisztviselői helyett töltenek idén be - legalább is a tavaly márciusban elkészített idei költségvetési tervek szerint. A Miniszterelnöki Kabinetiroda felel a miniszterelnök által kiemelt ügyek koordinálásáért, a kormányzati kommunikációért, így a nemzeti konzultációkért. Az MK-n belül működik a Nemzeti Kommunikációs Hivatal, amely a kormányzat teljes médiaköltéseit - így kimondatlanul a baráti sajtó finanszírozását - koordinálja. A médiaköltéseket 30 fő intézi, erre 15,6 milliárd forint áll rendelkezésükre - igaz a tavalyi gyakorlat alapján ez összeg év közben akár emelkedhet is. A Miniszterelnöki Kabinetiroda 22 milliárd forintból gazdálkodhat az idén, a bérköltségek ebből 2,7 milliárd forintot tesznek ki.

A 250-270 fős stáb már arra is magyarázatot ad, hogy miért akart a miniszterelnök külön épületbe a Budai Várba költözni. Ráadásul a több tízmilliárdból átépített volt Karmelita kolostor szűknek bizonyult a stáb számára ezért a kolostor mellett új irodaépületet is felhúznak - igaz ide már a Miniszterelnökség egy részének is be kell férnie.