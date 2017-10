Havi négyszázezer nettó fixszel, az ember könnyen viccel?

A következő tíz évben is rengeteg fiatal tervez külföldi munkavállalást – derül ki a BT (British Telecommunications) magyarországi regionális szolgáltató központja által ismertetett, a Medián által készített országos felmérésből. A kutatást a 14-25 éves korosztály, azaz a Z generáció bevonásával végezték el.

Erste Smart Számlacsomag 0 Ft-os csomagdíjjal 6 hónapig. Spóroljon vállalkozása, akár 150.000 Ft-ot! Igényelje most!

A fiatalok több mint négyötöde arra számít, hogy a jelenlegi tendenciát is meghaladó mértékben mennek külföldre dolgozni tartósabb időre a munkavállalók.

A válaszolók azt is prognosztizálják, hogy a hazai felsőoktatásban megszerzett diplomájuk külföldön még versenyképesebb lesz, könnyebb elhelyezkedést biztosít, mint Magyarországon. A Z generáció többsége úgy véli, tovább nyílik a szociális olló a szegények és a gazdagok között, ugyanakkor a többség azt gondolja, a nemek közötti fizetésbeli aránytalanságok mérséklődni fognak a következő évtizedben.

A kutatásból az is kiderült, hogy a nők alacsonyabb "álomfizetéssel" is beérik, mint a férfiak: míg az előbbiek 369 ezer forintos nettó fizetést kifejezetten jónak gondolnak, addig a férfiak 471 ezer forintot szeretnének kézhez kapni. A fiatalabbak 447 ezres elvárásával szemben az idősebbek átlagosan már 399 ezer forinttal is beérnék. A nők nem csak alacsonyabb bért, de több kötöttséggel járó munkakört is elfogadnának.

A fizetés jelentősége kiemelkedő: a válaszok 80 százalékában szerepelt, és minden negyedik válaszadó szerint ez a legfontosabb. Ezt a biztos munkahely és a munkahely hangulata követi. A nők döntésében nagyobb a súlya a biztonságnak, a munkakörülményeknek, a munkahely hangulatának és családbarátságának, míg a férfiak szemében viszonylag nagyobb szerepe van a fizetésnek, az előmeneteli lehetőségeknek, a modern irodai környezetnek, a cég hírnevének - mondta Beck László, a Medián kutatási igazgatója.

A szolgáltató központok (ssc-k) általános megítélése egyértelműen kedvező. A válaszadók csaknem kétharmada szívesen dolgozna ilyen jellegű cégben, és az utóbbiak háromnegyede arra is hajlandó lenne, hogy ennek érdekében elköltözzön (egy közelebbről nem meghatározott) vidéki nagyvárosba.

Ugyanakkor az ssc-k nem örvendenek egyértelműen pozitív megítélésnek, nem teljesen világos, hogy milyen munkavégzés folyik jelenleg ezekben a központokban, a szektor ismertségén szintén van még mit dolgozzunk - állapította meg Szabó Zoltán, a BT ügyvezetője.

Címlapkép forrása: pixabay.com.

A hihetetlenül alacsony tarifák és az elégedett ügyfelek véleményei révén a DEGIRO a leggyorsabban növekvő bróker Európában. Regisztráljon, és fektessen be a DEGIRO biztonsági struktúráján keresztül.

Sorry, your browser doesn't support iframe element. Állás, munka

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK