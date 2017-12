Hetvenezren kapnak levelet a NAV-tól - sok pénzt lehet spórolni

Ma kapja meg a személyes tájékoztatást az a több mint 70 ezer vállalkozás, amely a kisvállalati adó (kiva) választásával a becsült számítások alapján legalább 10 százaléknyi közterhet spórolna jövőre. A próbaszámításokat minden cégnek érdemes elvégezni.

Ma az ügyfélkapun keresztül több mint 70 ezren kapnak tájékoztatást arról, hogy - a gazdasági tárca szakértői által megállapított módszerrel történő - számítás alapján megérné jövőre a kivát választani - írja csütörtöki közleményében az NGM.

Több mint 25 ezer cég esetében a korábbi évek bevallási adatain nyugvó számítást is tartalmaz a NAV levele, a rendelkezésre álló bevallási és foglalkoztatási adatok alapján az adóhivatal közli azt is, hogy mennyi közterhet spórolhatna meg a cég, ha számviteli és egyéb adatai pontosan úgy alakulnának 2018-ban, mint 2016-ban. További 45 ezer cég talál ma tájékoztatást a tárhelyén. Esetükben a számítás kellően pontos elvégzéséhez szükséges adatok egy része nem áll a NAV rendelkezésére. Az adónem választásával ugyanakkor valószínűleg ők is jól járnának, hiszen az elérhető adatok alapján a megtakarítás esetükben is több mint tíz százalékra becsülhető.Az NGM kiva-kalkulátorának segítségével a 2018-ra vonatkozó döntések (pl. ha nő az alkalmazottak száma vagy a fizetése) figyelembevételével minden cégnek érdemes a számításokat elvégezni. (Új kötelezettség jön Magyarországon - sokan nem is tudnak róla.)

A kivát azok a legfeljebb 50 főt alkalmazó vállalkozások választhatják, melyek előző évi bevétele, illetve a mérlegfőösszege nem haladja meg az ötszázmillió forintot. A kisvállalati adó mértéke jövőre a törvény által meghatározott adóalap 13 százaléka, melynek teljesítésével a cég mentesül a társasági adó, a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás bevallása és megfizetése alól.

A kiva-kalkulátor ide kattintva érhető el.