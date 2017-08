Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Heves zivatarok, nagy mennyiségű eső - mutatjuk, hol

Mind a hőség, mind a heves zivatarok és felhőszakadás veszélye miatt már csak néhány keleti megyében van elsőfokú figyelmeztetés. Estétől keleten nagy mennyiségű eső is várható.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szombat reggeli, az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében azt írta: keleten is megszűnik a hőség. Szombaton már csak a Tiszántúlon alakulhat 25 Celsius-fok körül a napi középérték.

Hőség

A hőség veszélye miatt Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van még érvényben elsőfokú figyelmeztetés. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24-29 fok között várható, de az északnyugati határvidéken ennél pár fokkal hűvösebb, a Nyírségben és a keleti határvidéken melegebb is lehet. Késő estére többnyire 19-24 fok közé hűl le a levegő.

Heves zivatarok

Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a heves zivatarok és a felhőszakadás veszélye miatt elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Napközben is inkább a keleti megyékben fordulhat elő néhol zivatar. Majd este, késő este kezdődhet a Tiszántúlon "kiterjedtebb zivatartevékenység". A zivatarokat felhőszakadás, viharos széllökés, jégeső kísérheti. Estétől a Tiszántúlon több helyen nagy mennyiségű (akár 20 milliméternél is több) eső hullhat. Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére a sok eső veszélye miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést.

A Dunántúli-középhegység vidékén és a főváros tágabb környezetében az északnyugati szél legerősebb lökései 60-65 kilométer/óra körül alakulnak szombaton.

3500 háztartás áram nélkül

Vas és Zala megyében mintegy háromezer-ötszáz háztartásban továbbra sincs áram, mert a csütörtök esti viharban megsérült villanyvezetékek és oszlopok javítása szombatra húzódott. Győr-Moson-Sopronban az éjszaka mindenhol megszűnt az áramkimaradás - tájékoztatta szombat reggel az E.ON szóvivője az MTI-t.

Egyházi Nikoletta elmondta, hogy Vas megyében 2428, Zalában pedig 1081 fogyasztónál nincs áram. A szolgáltató továbbra is teljes létszámban, az ország más régióiból átcsoportosított szakemberekkel és alvállalkozók bevonásával dolgozik a helyreállításon. Először a középfeszültségű hálózatot javítják, és utána következik a kisfeszültségű hálózat egy vagy néhány fogyasztási helyet érintő hibáinak megszüntetése.

A munkát továbbra is nehezíti, hogy egy-egy hálózatszakaszon - főként az erdőkben - gyakran három-négy ponton is elszakították vagy megrongálták a villamos hálózatot a kidőlő fák. Csütörtök este a régióban még 120 ezer fogyasztónál nem volt áram.

