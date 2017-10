Hiába a munkaerőhiány, külföldre segítik a magyar dolgozókat

Az osztrák hatóságok és hivatalok bevonásával, Ausztriába ingázó munkavállalókat segítő projekt indult a Nyugat-Dunántúlon. A Fairwork programban szakképzéseket, tájékoztatást és tanácsadást is vállalnak.

Szabó Dániel, 2017. október 18. szerda, 16:58

Ajánlom

Az Ausztriában legálisan dolgozó, többségében a határon át naponta ingázó munkavállalók foglalkoztatási ügyintézését segítheti a Magyar Szakszervezeti Szövetség Nyugat-dunántúli Regionális Képviselete és az Osztrák Szakszervezeti Szövetség Burgenlandi Tartományi Szervezete által közösen indított, Fairwork elnevezésű projekt, amelyet az Európai Unió Ausztria-Magyarország Interreg V/A programja is támogat - írja az MTI.

Győr-Moson-Sopron megyéből, Vas megyéből és Zala megyéből több mint 85 ezren vállalnak munkát Ausztriában, de néhány magyarországi cégnél is dolgoznak osztrák munkavállalók. Őket, valamint a velük foglalkozó szervezeteket segíti a projekt, melynek lényege, hogy a munkavállalókat, a velük foglalkozó szervezeteket, hatóságokat olyan információkkal lássák el, amelyek hatékonyabbá tehetik a munkavállalással, foglalkoztatással kapcsolatos ügyintézést - mondta el Horváth Csaba projektmenedzser az MTI-nek.

Amellett, hogy mindenhol érdemi tájékoztatást akarnak biztosítani az ingázóknak, még konferenciákat is szerveznek majd. Bevonják a programba a régió szakképző iskoláit, tájékoztató kiadványokat készítenek, illetve információs honlapot és saját Facebook-oldalt is indítottak. A 2020-ig tartó projektben részt vesz a három nyugati megye kormányhivatala, adó- és vámigazgatósága, valamint a szakszervezetek illetékesei, osztrák részről pedig 13 hatóság és intézmény vállalt stratégiai együttműködést.

A Fairwork programnak számos előzménye volt, a magyar és az osztrák szakszervezetek korábban is dolgoztak határmenti munkavállalást segítő programokban, amelyeket a magyar és az osztrák kormány is támogatott - mondta el Kordás László a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke az MTI-nek a projekt kapcsán. Arról is beszélt, hogy a két szakszervezet az elmúlt években több mint 55 ezer regisztrált tanácsadást folytatott le.

A jövőbeni terveik között pedig szerepel, hogy a horvát, a szlovén, a román és a szerb határ mentén is kialakulna hasonló együttműködés.

Keressen állást vagy keressen munkaerőt egy olyan újgenerációs állásportálon, amely valódi, pontos egyezőség alapján rangsorolja a jelentkezőket - kattintson az allas.hu oldalra!