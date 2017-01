Hideg van a munkahelyén? Ezért büntethetik a főnökét

A Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztálya felhívást tett közzé, amelyben a hidegben való munkavégzés veszélyeire és a munkáltatók kötelezettségeire hívta fel az érintettek figyelmét.

Az év elején beköszöntött hideg, téli időjárás miatt, a szabadban és hideg munkahelyen dolgozók védelme érdekében a munkafelügyeleti főosztály figyelmeztetett, hogy a hideg helyen történő munkavégzés érszűkületet, a szövetek rosszabb oxigénellátását és fagyási sérüléseket okozhat a munkavállalóknak, amelyet a munkaadók megfelelő védelmi intézkedések megtételével kötelesek megelőzni.

Az egészségkárosító kockázatok miatt a hideg munkakörnyezetben végzett munka a sérülékeny csoportba tartozó fiatalkorúak és várandós nők számára tiltott - idézi a hatóság közleményét az Adó.hu.

Alapos előírások vannak

A NGM főosztálya közölte, hogy a hatályos szabályozás szerint a szabadtéri munkahely akkor minősül hidegnek, ha a várható napi középhőmérséklet a munkaidő 50 százalékánál hosszabb időtartamban a +4 °C-ot nem éri el.

A hidegnek minősülő munkahelyeken munkaszervezéssel kell biztosítani óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces pihenőidőt a munkavállalók számára. A pihenőidőt a munkakörnyezethez képest melegebb (lehetőleg fűtött), megfelelő ülőalkalmatossággal ellátott pihenőhelyen kell biztosítani. A fűtőtestek megválasztásánál és elhelyezésénél gondoskodni kell arról, hogy azok ne idézhessék elő a munkahely/pihenőhely levegőjének szennyezését, illetve a munkavállalók túlzott felmelegedését.

A munkavállalók részére, naponta többször meleg (+50 °C hőmérsékletű) teát is biztosítani kell, a higiénés követelmények betartásával. A tea ízesítéséhez cukrot, illetve édesítőszert kell biztosítani.

A kockázatértékelés eredményei alapján hideg elleni védőeszköz, védőruha (például meleg sapka, téliesített védőkabát vagy védőmellény, hideg elleni védőkesztyű, bélelt munkavédelmi bakancs és egyebek) biztosítása válhat szükségessé, közúti forgalom mellett, mozgó gépjárművek környezetében végzett munkák esetén fény-visszaverő csíkokkal ellátott jól-láthatóságot biztosító mellényt kell biztosítani.

A munka jellegére (például könnyű-, közepesen nehéz vagy nehéz fizikai munka) és a dolgozók általános egészségi állapotára, tapasztalatára is tekintettel kell lenni a védőeszközök juttatásakor, amelyhez a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosának véleményét is ki kell kérni. Figyelembe kell venni a munka-, védőruházat és egyéb védőeszközök viseléséből adódó többletmegterhelést, a mozgást, látást és hallást (kommunikációt) korlátozó hatását is. Gondoskodni kell arról is, hogy az egyéni védőeszközök megfelelő higiénés állapotban legyenek.

Hogyan határozzák meg a hideget?

A zárttéri munkahely akkor minősül hidegnek, ha a hőmérséklet a munkaidő 50 százalékánál hosszabb időtartamban a +10 °C-ot nem éri el. Hideg évszakban szellemi munka esetén 20-22 °C, könnyű fizikai munka esetén 18-20 °C, közepesen nehéz fizikai munka esetén 14-18 °C, míg nehéz fizikai munka esetén 12-14 °C munkahelyi hőmérsékletet kell biztosítani a dolgozók számára.

Amennyiben a zárttéri munkahelyen nem biztosítható a munka jellegének és az ott dolgozó munkavállalók fizikai megterhelésének megfelelő hőmérséklet és a munkahely hidegnek minősül, a munkáltatónak intézkedéseket hoznia a munkavállalók egészségének védelme érdekében. A huzamos tartózkodásra szolgáló hidegpadlós helyiségben, a hideg diszkomfort és a "reumás" panaszok megelőzése érdekében megfelelő hőszigetelésről kell gondoskodni úgy, hogy az a munkavégzés biztonságát ne veszélyeztesse. A kellemetlen és egészségre káros huzathatás kialakulásának megelőzéséra kiemelt figyelmet kell fordítani - olvasható az NGM Munkafelügyeleti Főosztályának közleményében.