Hillary Clinton megszólalt - aggódik

Hillary Clinton, a demokraták volt elnökjelöltje mély aggodalmát fejezte ki Oroszország állítólagos beavatkozása miatt a tavalyi amerikai elnökválasztási kampányba.

Hillary Clinton, a demokraták volt elnökjelöltje mély aggodalmát fejezte ki Oroszország beavatkozása miatt a tavalyi amerikai elnökválasztási kampányba.A New Yorkban rendezett Women in the World nőjogi konferencián részt vevő politikus független és pártatlan vizsgálatot sürgetett csütörtökön, hogy ilyesmi többé ne fordulhasson elő- írja az MTI.

A The New York Times újságírójának kérdéseire válaszolva azt mondta, szerinte Moszkva "bizalmatlanságot és zavart" akart kelteni. "Azt gondolom, agressziót követtek el ellenünk, és ezt egy külföldi hatalom tette olyasvalaki irányítása alatt, akinek mélyen gyökerező vágya, hogy uralja Európát, minket pedig összezavarjon" - mondta a választási veresége óta adott első interjúban Hillary Clinton, utalva Vlagyimir Putyin orosz elnökre.

A demokrata párti politikus felszólította az amerikai kongresszust, hogy tegye félre a pártviszályokat, és indítson vizsgálatot az ügyben, máskülönben - mint fogalmazott - "vissza fognak térni". Donald Trump elnökségének első 100 napját értékelve Clinton azt mondta, hogy egyáltalán nem okoz örömöt neki a republikánus párti elnök kormányzatának kaotikus működése. Hozzáfűzte: nem érti ennek a kormányzatnak azt a látható igyekezetét, hogy ennyi embernek okozzon kárt.

Példaként Trumpnak a hat muszlim többségű országot érintő beutazást korlátozó rendeletét, valamint az Obamacare néven ismert egészségbiztosítási törvény eltörlésére irányuló erőfeszítéseit említette. Ez utóbbi erőfeszítések sikertelenségével összefüggésben megjegyezte, hogy "bizonyos elégtételt" jelentett számára az Obamacare felváltására hivatott republikánus egészségügyi törvénytervezet kudarca.