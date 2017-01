Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hitelminősítés: újabb magyar forduló jön

Február végétől veszik ismét napirendre Magyarország államadós-besorolásainak felülvizsgálatát a piacvezető nemzetközi hitelminősítők.

Magyarország 2016-ban mindhárom globális hitelminősítőnél visszanyerte a befektetési ajánlású adósbesorolást. A Londonban közzétett új menetrendek alapján az idén először a Standard & Poor's vizsgálja a magyar szuverén besorolásokat. A cég Magyarország első idei értékelési időpontját február 24-ére tűzte ki, ezután augusztus 25-én vizsgálja ismét a magyar adósosztályzatokat.

A Fitch Ratings szintén két dátumot határozott meg: május 12-én, majd november 10-én végzi el a magyar államadós-osztályzatok értékelését. A Moody's Investors Service az általa bevett gyakorlat alapján három időpontot jelölt ki: 2017-re szóló felülvizsgálati menetrendjében Magyarország először március 3-án, utána július 7-én, végül október 20-án kerül sorra.

A globális pénzügyi válság után életbe léptetett EU-szabályozás alapján - hacsak azonnali minősítési lépést igénylő rendkívüli fejlemény nem történik - a hitelminősítők az általuk előre meghatározott időpontban hajthatnak csak végre adósosztályzati lépéseket európai uniós államadósok esetében.

A kialakult gyakorlatnak megfelelően a három cég mindig pénteki napokra tűzi ki a felülvizsgálatok időpontját, és döntésüket rendszerint a kijelölt nap éjszakáján, az európai és a New York-i piaci zárások után jelentik be Londonban. Az időpont előzetes meghatározása azonban nem kötelezi a hitelminősítőket arra, hogy az adott napokon tényleges osztályzat-módosítási lépéseket jelentsenek be.

Erre lehet büszke a magyar kormány

A három piacvezető nemzetközi hitelminősítő mindegyike a befektetésre ajánlott sávban tartja nyilván Magyarországot, azonos "BBB mínusz/Baa3" osztályzattal.

A Fitch Ratings már tavaly májusban átsorolta a befektetési ajánlású kategóriába a magyar államadósság minősítését, a Standard & Poor's szeptemberben, a Moody's Investors Service novemberben emelte vissza ebbe a sávba a magyar besorolást.

A Standard & Poor's és a Fitch korábbi felminősítései nyomán az intézményi befektetők szempontjából Magyarország már a Moody's hasonló novemberi döntése előtt is befektetésre ajánlott szuverén adósnak számított. A nemzetközi gyakorlat alapján ugyanis a befektetési társaságok általában két hitelminősítő osztályzatát veszik figyelembe annak meghatározásához, hogy egy adott szuverén vagy kereskedelmi adós besorolását befektetésre ajánlottnak tekintik-e, vagy sem.

Magyarország államadós-osztályzatának kilátása jelenleg mindhárom cégnél stabil, ami elvileg arra utalhat, hogy a hitelminősítők egyelőre nem készülnek a magyar szuverén besorolás újabb módosítására.

A pozitív kilátás azonban nem megkövetelt előfeltétele a felminősítésnek. A Standard & Poor's például a legutóbbi két alkalommal úgy emelte a magyar államadós-osztályzatot, hogy előtte nem javította pozitívra a besorolás kilátását.