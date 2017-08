Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hivatalos: elérte Magyarországot a tojásvész

Vége a találgatásoknak, már biztos, hogy a magyar boltok polcaira is jutott a rovarirtószerrel szennyezett tojásokból. Az emberi egészségre azonban ezek sem veszélyesek - írja az atv.hu.

A kormányhivatal illetékes kollégái a boltokból származó tojásokból vettek mintát.

Négy tételben - egy német és három lengyel - találtak maradványanyagokat, de határérték alatt - mondta Pleva György, az Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság vezetője az atv-nek.

Pillanatnyilag zár alatt tartják ezeket a tojásokat, és várják az érintett tojótelepek állásfoglalását.

Egyelőre ezek még határérték alatti eredmények, vagyis

senkinek nem lesz semmi baja

- tette hozzá.

Először a holland élelmiszerbiztonsági hivatal, az NVWA jelentette be hivatalosan, augusztus 2-án, hogy rovarirtószer-szennyezés gyanúja miatt bezártak 180 tojástermelő telepet. Az első hírek óta több Európai Uniós tagállamban is találtak szennyezett tojásokat, többek között: Belgiumban, Hollandiában, Franciaországban, Olaszországban, Szlovákiában, Spanyolországban és Németországban is.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK