Hóban áll a fél ország - íme, a következmények

Budapest magasabb pontjain is annyi hó esett, hogy akár szánkózni is lehetne. Országszerte több baleset is történt. A lehűlésért és a nagy mennyiségű csapadékért egy ciklon a felelős. Pénteken jöhet a felmelegedés.

Jellemzően a Duna vonalában, Bács-Kiskun megye nagy részén, Heves, Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megye magasabban fekvő területein a hajnali óráktól váltakozó intenzitással havazik. Ezeken a területeken a hó meg is marad, a magasabban fekvő területeken már több centiméter a lehullott hó vastagsága. Az ország többi részén eső, illetve havas eső esik - írja közleményében a Magyar Közút Nonprofit Zrt, amely folyamatos síkosságmentesítést végez az érintett területeken.

A nagy mennyiségű hó miatt a 24-es főúton Mátraházánál a 15-ös kilométernél két személygépjármű ütközött össze. Ugyanitt két kamion is elakadt. A rendkívüli időjárási helyzetre való tekintettel a 24-es főutat Gyöngyös felől a 7-es és a 28-as kilométer, Mátrafüred és Parád között lezárták. A budapesti forgalmi fennakadásokról itt írtunk. Részletes és friss információkat az Útinform-oldalon közöl az útkezelő.

A Dunántúlon már több járásra másodfokú riasztást adtak ki a viharos szél veszélye miatt. Az érintett területeken a következő órákban akár 90 kilométer/órásnál erősebb széllökések is lehetnek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerda délelőtt azt közölte, hogy az Északi-középhegységben 6-700, a Dunántúli-középhegység keleti felén és a Mecsekben 4-500 méter feletti részeken vizes, sok centiméteres hóréteg kialakulására is nagy esély van.

Az MTI fotóiból kiderül, hogy a Kékestetőn már szánkózni lehet, az Index olvasói pedig arról számoltak be, hogy mély hóréteg van a budapesti Normafán is. A főváros közelében a hó megmaradt a Hármashatár-hegyen, de a Börzsönyben is több helyen nedves hólepel borítja a tájat.

A szokatlan, áprilisi havas időjárást egy Magyarország feletti ciklon okozza. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint átlagosan 20 millimétert meghaladó csapadékra kell számítani, de az Alföldön 30 milliméternél is több eshet. Szerdán a legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 5 fok között lesz, a nappali maximumok 2 és 9 fok között alakulnak. Az időkép.hu előrejelzése szerint pénteken már elkezdődhet a felmelegedés: nappal 9-11 fok is lehet.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság is felhívta a figyelmet a mostani időjárás veszélyeire, közleményükben leszakadt faágakra, kidőlt fákra, valamint az elektromos hálózatban keletkező károk miatti esetleges áramkimaradásokra figyelmeztetnek.