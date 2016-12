Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hogyan közlekedjünk szilveszterkor?

Taxit fogni ilyenkor nehéz, de nem lehetetlen, miközben készül a BKK is.

Szilveszterkor és karácsonykor a világ összes taxija kevés lenne Budapesten - foglalta össze tömören a helyzetet a Világgazdaságnak Tamás Miklós, a City Taxi elnöke.

Valamivel optimistább volt Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke: aki türelmes és kitartó lesz, és nem az utolsó pillanatban rendel taxit, azt ki tudják szolgálni a társaságok.

Ehhez egy jó tanácsot is adott Tamás: ha nem veszik fel a taxitársaságok a telefont, nem érdemes letenni azt és percek múlva újra telefonálni, mert ilyenkor ismét a sor végére kerül az új telefonáló. Aki viszont türelmesen várakozik, ha lassan is, de előrébb jut. Ugyanakkor a kiszolgálás is lassabb lesz, Metál szerint a szokásos 5-10 perc helyett inkább 25-30 perces várakozási időre érdemes készülni.

Persze nem muszáj taxival menni, hiszen szilvesztereste nagyobb kapacitással és sűrűbben közlekednek a BKK éjszakai járatai. Egész éjjel jár például a 4-es és a 6-os villamos, és a 60-as villamos, azaz a fogaskerekű is negyedóránként indul a hajnali órákig. Az éjszakai vonalakon - néhány kivétellel - sűrűbben induló vagy nagyobb befogadóképességű buszok közlekednek, és több járat meghosszabbított üzemidővel közlekedik.