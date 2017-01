Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hollande: Európának határozott választ kell adnia Trump kijelentéseire

Francois Hollande francia államfő szombaton felszólította Európát: adjon határozott választ Donald Trump amerikai elnök megnyilatkozásaira, amelyekben hangosan örvendezett Nagy-Britannia kiválásának az Európai Unióból.

alapok vásárlása előtt. A befektetési alapok óriási népszerűségnek örvendenek, de amikor elhatározzuk, hogy mi is szeretnénk beszállni, kiderül, hogy nem is olyan egyszerű a választás. A részletekért kattintson! 10+1 hasznos tipp befektetési

Francois Hollande francia államfő szombaton felszólította Európát: adjon határozott választ Donald Trump amerikai elnök megnyilatkozásaira, amelyekben hangosan örvendezett Nagy-Britannia kiválásának az Európai Unióból."Úgy gondolom, határozottan kell neki válaszolnunk" - jelentette ki a francia elnök a hét dél-európai uniós tagállam csúcstalálkozójának szünetében, néhány órával amerikai kollégájával folytatandó első telefonbeszélgetése előtt.

"Úgy vélem, amikor az amerikai elnök nyilatkozataiban Európáról beszél, és jelzi, hogy a Brexit más országok számára is minta lehet, válaszolnunk kell neki" - jelentette ki Hollande. "Amikor az Egyesült Államok elnöke az éghajlat kapcsán (a klímaváltozás elleni) megállapodás hasznát vonja kétségbe, válaszolnunk kell neki"- tette hozzá. Hollande bírálta a gazdaságok destabilizálásával fenyegető protekcionista intézkedéseket, és azt is, hogy Trump elutasítja a menekültek befogadását. Donald Trump pénteken Theresa May brit kormányfővel találkozva a Brexit iránti lelkesedését hangoztatta, és üdvözölte a Washington és London közötti "különleges kapcsolatot".

A hét ország lisszaboni csúcstalálkozójának napirendjén hivatalosan nem volt szó a washingtoni radikális változásról, sem a hollandiai, franciaországi és németországi választási esélyekről, de kétségkívül rányomták bélyegüket a tanácskozásra. Trump beiktatása óta Európa "egyedül van" - figyelmeztetett Jeroen Dijsselbloem, az euroövezeti országok pénzügyminisztereit tömörítő Eurócsoport vezetője, holland pénzügyminiszter. A szeptemberi athéni első találkozóhoz hasonlóan a hét ország vezetői a költségvetési szigor enyhítéséről és a menekültek befogadása terhének elosztásáról tanácskoztak. A Földközi-tengeri uniós tagországok csúcstalálkozóján - amelyen Görögország, Málta és Ciprus is részt vesz, várhatóan zárónyilatkozatot fogadnak el, amelyben "erős és egységes" Európai Uniót sürgetnek, és a kontinens gazdaságának fellendítését szorgalmazzák.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: http://www.napi.hu/info/adatvedelem.html