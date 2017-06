Hova mehetnek hűsolni a fővárosiak?

Jelentősen megnövekedett a forgalom a budapesti strandokon - mondta az Inforádiónak Czinege Szilvia, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. marketing igazgatója.

Tavaly nem volt ilyen kedvező az időjárás, ezért idén máris megnövekedett a forgalom - mondta a szakember az Inforádiónak.

"Minden fürdőegységünk nyitva van. A budapestiek szerencsések, mert sok fürdő közül válogathatnak, sok már reggel 6-tól este 10 óráig várja a látogatókat. A strandok reggel 8-tól este 8-ig vannak nyitva. Azért is szerencsések vagyunk, mert a strandjaink szép, nagy, ősfás területeken helyezkednek el, így az egyidejű befogadóképességük többezres. Mindenkit biztatunk, bátran keresse a felüdülést a strandokon."

Hétvégén, ahogy mindig, teljes személyzettel és készültséggel várják a hűsölni vágyókat. A tavaly átadott Paskál strandon megújult a gyerekmedence és a hétvégén adnak át egy új játszóteret. Újdonság az is, hogy a fesztiválokon ismert kártyás rendszert vezettek be a büfében. Július közepétől a Palatinus is egész évben nyitvatartó fürdőegységként üzemel. Átadják az új wellness részleget, így nyári zápor esetén sem kell hazafutni, be lehet húzódni a wellness épületbe - mondta Czinege Csilla

A hihetetlenül alacsony tarifák és az elégedett ügyfelek véleményei révén a DEGIRO a leggyorsabban növekvő bróker Európában. Regisztráljon, és fektessen be a DEGIRO biztonsági struktúráján keresztül.