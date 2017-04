Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Húsvét: változások a közlekedésben

A húsvéti hosszú hétvégén változik a vonatok közlekedési rendje, így április 13-án (nagycsütörtökön) a pénteki, 14-én (nagypénteken) a szombati, 15-én és 16-án az ünnepnapi, 17-én (húsvéthétfőn) a vasárnapi, jövő hét kedden, 18-án pedig a szokásos munkanapi menetrend szerint járnak a vonatok.

A várhatóan megnövekvő utasforgalom miatt a MÁV-Start az összes rendelkezésére álló, üzemképes járművét felhasználja, a helyfoglalások alakulása alapján, a lehetőségekhez képest az InterCity vonatokhoz pluszkocsikat kapcsolnak.

A vasúttársaság azt javasolja, hogy a pénztárak előtti sorban állás elkerülése érdekében az utazók a menetjegyeket és helyjegyeket elővételben váltsák meg, használják a jegyértékesítő automatákat, vegyék igénybe az internetes jegyvásárlás és az otthoni menetjegynyomtatás lehetőségét is. (Hogyan vásároljunk jó sonkát húsvétra? Tanácsok a hatóságtól.)

Jelezték, hogy tavaly húsvétkor csaknem 540 ezren váltottak jegyet, ami egy szokásos hétvégéhez képest 13 százalékkal több utazást jelent, és az iskolai tavasz szünet kezdetén is csúcsforgalom várható a pályaudvarokon. Ugyanez igaz lesz a tavaszi szünet utolsó napján, kedden: akkor is sok utasra számít a vasúttársaság. Ezen a napon a helybiztosítással közlekedő vonatok átlagos kihasználtsága még a húsvéthétfőinél is magasabb lehet.