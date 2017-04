Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Huszonöt dolog, amit nem tudott Magyarországról

Na jó, Ön valószínűleg ismeri ezeket az állításokat, de azért Önnek is érdekes lehet, hogy a brit Telegraph mivel mutatja be országunkat.

A Telegraph még március 15-én, a nemzeti ünnepünkkor közölt egy cikket "25 fantasztikus dolog, ami valószínűleg nem tudott Magyarországról" címmel. A listában vannak unalomig ismert tételek, ám olyanok is, amik valószínűleg meglepik néhány olvasónkat.

Lássuk tehát!

Egy valószínűtlen strandolási helyszín

A maga 600 négyzetkilométerével a Balaton a legnagyobb tó Közép-Európában. Sőt, olyan nagy, hogy azt gyakran a "magyar tengernek" is nevezik és nyaralni vágyók ezrei rohanják meg minden nyáron. A cikk megemlíti még Hévizet is, melynek gyógyvizei akár a reumatikus panaszokra is hasznosak lehetnek.

Akár négy fal között is ülhetünk a gyógyvízben

Magyarországon olyan bőség van a természetes gyógyvizekből, hogy az erre vágyók mintegy 450 nyilvános fürdő közül választhatnak. Ez a fürdőkultúra nem újdonság, már a rómaiak korában is létezett, ami állítólag a másnaposság, avagy macskajaj legjobb gyógymódja is.

Találékony népség

Ennek alátámasztására több példát is hoz a Telegraph: ilyen a Rubik kocka, Bródy Imre kriptonnal töltött izzólámpája, és a Bíró László-féle golyóstoll is.

Sok a Nobel-díjas

Az országnak 13 Nobel-díjasa van, ami egy főre vetítve jobb mint a finn, a spanyol, a kanadai, vagy éppen az ausztrál adat. A cikk írói megemlítik azt is, hogy a béke kivételével minden kategóriában van már magyar győztes. (Érdekes uniós adatok érkeztek: így áll Magyarország!)

Van egy szobor, ami bárkit kiváló íróvá tesz

Amennyiben valaki megérinti a Városligetben található Anonymus-szobor tollát, akkor az a személy kiváló írói képességeket nyer el. A Telegraph megjegyzi, hogy lehet, hogy valaki nem hiszi ezt el, ám a szobor tollának fényes feje azt bizonyítja, hogy sokan bizony igen.

A világ első hivatalos borrégiója is itt van

Bár sokan bordeaux-i régióra gondolnának, Tokaj már 120 évvel korábban megkapta ezt a címet. Bort nem mellesleg már az 5. század óta termelnek itt - írja a brit lap.

Szabaduló művészek hazája

Erich Weisz, avagy ismertebb nevén Harry Houdini Budapesten született 1874-ben, mielőtt világhírű lett volna.

A pálinka, mint gyógyszer

Utasítsa vissza a magyarok között igen népszerű "gyümölcsbrandyt" és nemcsak döbbenetet fog kiváltani, de az is lehet, hogy megsért valakit. Fáj a feje? Igyon pálinkát! Menstruációs fájdalmai vannak? Igyon pálinkát! - olvasható a lapban, amely megemlékezik arról a népszerű szólásról, miszerint "a pálinka kis mértékben orvosság, nagy mértékben gyógyszer"

Nem illik sörrel koccintani

A legenda szerint amikor elbukott az 1848-1849-es magyar szabadságharc, akkor a magyar hadvezérek kivégzésénél az osztrákok sörrel koccintottak. A tiltás elvileg 150 évig tartott, ám a szokás továbbra is fennmaradt. Ugyanakkor a szemkontaktus az "egészségedre" kiáltás alatt kötelező!

Nemzeti sport a vízilabda

A sportág egyik leghíresebb meccsét, a melbourne-i vérfürdőt az 1956-is olimpián vívta a szovjet és a magyar válogatott. Miután mindössze egy hónap telt el a magyar szabadságharc leverése után igen sok indulat volt a medencében, így azt nem sokkal a vége előtt 4-0-s magyar vezetésnél lefújták. Nem mellesleg ezen a meccsen alkalmazta a világon először a magyar válogatott a zónavédekezést.

A világ legjobb női sakkozója magyar

Polgár Judit már 15 évesen nagymester volt, ami világrekord. A játékot a Telegraph tudósítása szerint mindenhol játsszák az országban, még a fürdők vizében is az úszó deszkákon.

A 96-os szám nagyon fontos....

Az államalapítás 896-ra esik, a kisföldalattit 1896-ban adták át, az előírások szerint az épületek Budapesten nem haladhatják meg a 96 lábat és a magyar nemzeti himnuszt pont 96 másodperc alatt lehet elénekelni, ha valaki végig tartja a tempót. Az utóbbi két adattal kapcsolatban nekünk azért vannak kétségeink...

...ahogy a paprika is

Manapság az országban több mint 1000 tonna paprikafűszert gyártanak, több múzeum is van, ami bemutatja az egész iparágat.

Magyar eredetű az angol "coach" szó

Az alapot Oxford English Dictionary szerint Kocs település jelenti. Ez nincs kifejtve, de az MTA Nyelvtudományi Intézetének honlapján olvasható anyag szerint Mátyás korában a Buda és Bécs közötti úton Kocs községben volt egy fontos posta állomás, ennek köszönhetően itt alakulhatott ki egy olyan kocsikészítő műhely, ahol az addig is szokatlanul jó tulajdonságokkal rendelkező magyar szekeret tovább fejlesztették. Innen jön a kocsi kifejezés, ami az angol szó alapja lett.

Budapesten van a kontinens legöregebb metrója

Természetesen az 1896 óta működő 1-es metróra gondoltak a szerzők, amit csak a londoni földalatti előzött meg Európában.

Természetes labirintus a föld alatt

A világ legnagyobb termálvizes barlangrendszere a főváros alatt található és közel 200 földalatti üreggel rendelkezik. A rossz hír, hogy a terület legnagyobb része csak a profik számára látogatható.

A világ második legnagyobb zsinagógája

A 3 ezer ülőhellyel rendelkező Dohány utcai Zsinagóga a második legnagyobb a Földön, Európában nincs párja és nem mellesleg az Unesco Világörökségi Listáján is szerepel.

Romkocsmák hazája

Egy kötelező program a Budapestre látogatóknak a Telegraph szerint. A sokszor a szétbombázott épületekben található "kertek" kiváló helyet kínálnak a pálinkára vágyóknak, miközben manapság egyfajta közösségi központokként is működnek.

Hollywood sem lenne az igazi a magyarok nélkül...

A Paramount Pictures stúdió alapítója Adolf Zukor magyar származású volt, ahogy a Casablanca rendezője Michael Curtiz is. Kevesen tudják, hogy a Fox Television Network és a 20th Century Fox cégek is egy magyar nevet őriznek: William Fox (Fried Vilmos) magyarországi származású amerikai filmgyáros, illetve producerét, a Fox Film Corporation és a Fox West Coast Theatres mozihálózat alapítójáét.

...és Drakula sem

Drakula grófot Vlad Tepesről mintázták, aki egy egykori magyar területet Havasalföldet uralta, amíg Hunyadi Mátyás be nem börtönözte. Azt már csak mi tesszük hozzá, hogy a karakter megformálásában is kihagyhatatlan a magyar szál: Lugosi Béla nevét nemcsak itthon, de a tengerentúlon is ismerik.

Elvis Presley Budapest díszpolgára

A zenészt 2011-ben tüntették ki, amiért 1956-ban egy amerikai tévéshow-ban egy dal eléneklése után a műsorvezető Ed Sullivannel együtt felszólította a nézőket: adakozzanak a magyar forradalom résztvevői számára.

A turisták inkább flippereznek, mint turistáskodnak

A budapesti Flippermúzeum 2015-ben nyitotta meg a kapuit, ahol több mint 130 klasszikus géppel várja az érdeklődőket. Érdekesség, hogy a TripAvisoron magasabb értéket ért el, mint a Hősök Tere, a Budai Vár, vagy a Szabadság-híd.

Van egy valódi gyermekvasút

A Gyermekvasút a magyar főváros egyik közlekedési látványossága, melynek extra érdekességet ad, hogy a szolgálatot - felnőttek felügyelete mellett - gyermekek látják el.

Törvény írja elő, milyen neve lehet a gyereknek

A szülőknek bizony a hivatalos listából kell választaniuk, amikor nevet akarnak adni a gyereküknek - csodálkozik rá a Telegraph.

A nyelv nagyon-nagyon trükkös

A magyar nyelv a finnugor nyelvcsaládba tartozik és a közhiedelem az egyik legnehezebben megtanulható nyelvek közé sorolja.