Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Idén 183 ezerrel több kerül a pénztárcákba

Összesen 220 milliárd forintot jelent a minimálbér és a garantált bérminimum januári emelése a dolgozóknak - mondta Cseresnyés Péter, a munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár.

alapok vásárlása előtt. A befektetési alapok óriási népszerűségnek örvendenek, de amikor elhatározzuk, hogy mi is szeretnénk beszállni, kiderül, hogy nem is olyan egyszerű a választás. A részletekért kattintson! 10+1 hasznos tipp befektetési

Januártól jobban megéri Magyarországon dolgozni, a bérmegállapodás eredményeként ugyanis az alacsonyabb bérkategóriában keresők évente többet vihetnek haza - idézte Cseresznyés Pétert az Inforádió.

A 15 százalékos és 25 százalékos emelés 1,2 millió embert érint. Ha összességében nézzük, hogy mit jelent egy nagyobb időszakot áttekintve, akkor ez éves szinten nettó jövedelem tekintetében 220 milliárd forintot jelent. Ez durván 183 ezer forinttal többet jelent az egyes munkavállalóknak - mondta Cseresnyés Péter.

A nemzetgazdasági minisztérium államtitkára azt is közölte, hogy tervezetten és szúrópróbaszerűen is ellenőrzik a vállalatokat, hogy a megállapodás alapján érvényesítették-e a béremelést

Több cég jelezte: a minimálbéren felüli bértömeget is emelik. Pontos számokat erre vonatkozóan nem mondott az államtitkár, az állami tulajdonú cégeknél egyelőre csak a MÁV-nál született egyezség a béremelésről. Palkovics Imre a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke a sajtótájékoztatón elmondta, hamarosan a többi állami cégnél is megállapodás születhet a minimálbéren felüli jövedelmek emeléséről. "Ezek a tárgyalások folynak, és azt reméljük, hogy február közepe táján a kormányzati döntés is meg fog születni, és ezeket a helyszínen megkötött munkaadói és munkavállalói egyezségeket jóvá fogja hagyni a kormány nagy valószínűséggel" - mondta Palkovics Imre.

Idén várhatóan 8-9 százalékkal nőhetnek a bruttó bérek, ami idén - ahogy tavaly is - 7 százalék körüli reálbéremelkedést jelenthet - tudósított az InfoRádió.