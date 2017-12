Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Időjárási figyelmeztetést adtak ki - itt a friss előrejelzés

Az ország több táján kell ködre készülni, néhány helyen az ónos szitálás sem zárható ki. Egyelőre marad a korán jött tavasz.

Északkeleten többfelé fordulhat elő köd. Napközben a legtöbb helyen javulnak majd a látási viszonyok, de a Bükktől keletre (főként a völgyekben),valamint a nyírségi, és szatmári vidékeken helyenként egész nap megmaradhat a köd. Ónos ködszitálás nem zárható ki. Estétől a szélcsendes tájakon ismét többfelé képződik köd, elsősorban az ország keleti felén és északnyugaton. Kedden napközben a legtöbb helyen javulnak a látási viszonyok - írja a Met.hu.

Az időjárást továbbra is a szombaton átvonult melegfront utóhatásai, a nyomában érkező száraz, meleg levegő határozza meg a hét első napjaiban. Csütörtökig kitart az enyhe idő, akkor viszont egy hidegfront éri el a Kárpát-medencét, amely havat is hoz. Erre első sorban az ország nyugati részén kell számítani, de aznap éjszaka és pénteken a Duna-Tisza-közén, illetve az északkeleti területeken is eshet hó és havas eső.

Hétfő este éjszaka északnyugaton helyenként, a Dunától keletre többfelé köd, illetve alacsonyszintű felhőzet képződik, itt szitálás, ónos szitálás előfordulhat, másutt túlnyomóan derült időre számíthatunk - írja az Országos Meteorológiai szolgálat az előrejelzésében, mely szerint a Dunántúlon több helyen megélénkülhet, néhol megerősödhet a déli, délnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérsékeletek -2 és +4 fok között alakulnak, délnyugaton lesz a legenyhébb idő.

Kedden délelőtt sok helyen a legtöbb helyen feloszlik, akár hosszabb-rövidebb időre kisüthet a Nap is. Északkeleten - ahogy a figyelmeztetésben is áll -néhol tartósabban megmarad a köd, majd délután délnyugat felől megnövekszik a fátyolfelhőzet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +4 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 8 és 13 fok között valószínű, de északnyugaton, északkeleten 3 és 7 fok között várható.

Szerdán az Időkép.hu szerint, többfelé szeles idő, a délies légmozgást nyugaton, északnyugaton viharos lökések is kísérhetik. Az enyhe hőmérséklet és a szeles idő is kitart még. A délies légmozgást nyugaton, északnyugaton viharos lökések is kísérhetik - figyelmeztet a portál. A hőmérséklet 8 és 13 fok között változhat.

A szilvesztert tervezők vegyék figyelembe, hogy az időjárás nehezen jósolható meg több napos távlatokban. Azonban ez hamarosan megváltozhat, ha brit tudósok találmánya elterjedtté válik: ezáltal állítólag hónapokra tervezhetővé válnak a szabadtéri programok.