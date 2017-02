Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Időjárási meglepetéssel indulhat a március

Szerdára virradó éjjel a Kárpát-medencét hidegfront éri el, amely többfelé okoz csapadékot, és mögötte jelentősen visszaesik a hőmérséklet - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Nyugat felől megvastagszik a felhőzet, éjszaka már mindenütt beborul az ég, legkésőbb a keleti, délkeleti határvidéken. Szerdán nyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet - olvasható az Inforadio.hu-n. A Tiszántúlon még késő délután is sok lesz a felhő, másutt gomolyfelhős, napos idő várható. Kedd estig számottevő csapadék nem valószínű; estétől először északon, majd a Kisalföldön, éjszaka pedig már másutt is egyre többfelé elered az eső. Szerdán a csapadékzóna kelet felé távozik, délután a Tiszántúlon is megszűnik a kiterjedt csapadék, már csak néhol lehet futó zápor, az Alpokalján zivatar sem kizárt.

A kedden még nagy területen viharos délnyugati szél éjszaka egyre több helyen északnyugatira fordul, és mérséklődik. Szerdán már inkább csak a Dunántúl északi részén lehet egy-egy viharos erejű széllökés, majd estétől ott is mérséklődik a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 9 Celsius-fok között alakul, míg a legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 8 és 13 fok között várható.