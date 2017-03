Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Időjárási meglepetést hoz a hétvége

A napsütésnek búcsút inthetünk a következő napokban, esőből is kijut majd bőven – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből. A jövő héten viszont akár 20 Celsius-fok is lehet.

Péntek

Délutántól észak felől megnövekszik, estétől meg is vastagszik a felhőzet, és egyre több helyen, várható eső, zápor, este néhol zivatar is kialakulhat. Napközben a déli, délnyugati szél megélénkül, éjszakától a nyugati, északnyugati szél többfelé megerősödik, főként az északi országrészben helyenként viharossá fokozódik. A hőmérséklet kora délután általában 12 és 18 fok között alakul, de nyugaton 19, 20 fok is lehet. Késő estére 5 és 11 fok közé hűl le a levegő - olvasható a met.hu-n.

Szombat

Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, csak késő délután, estefelé szakadozhat fel északon a felhőzet. Újabb csapadékzóna érkezik, ismét sokfelé lesz eső, záporeső. A nyugati, északnyugati szél többfelé megerősödik, főként az északi országrészben helyenként viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 7 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 14 fok között alakul. (Nemcsak az időjárásban, de az utakon is új időszak jön.)

Vasárnap

Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, de délelőtt északkeleten-keleten, délután pedig a Nyugat-Dunántúlon rövidebb időre kisüthet a nap. Összességében többfelé lehet kisebb eső, zápor. Az északnyugati szelet élénk, napközben többfelé erős széllökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 9, a legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 14 fok között alakul.

Hétfő

Változóan felhős lesz az ég, többórás napsütés várható. Napközben már inkább csak az északi, északkeleti határvidéken alakulhat ki helyenként zápor. Az északnyugati szél megélénkül, több helyen meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 9, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul.

Kedd

Alapvetően változóan felhős lesz az ég, de a sok magasszintű felhőzet miatt inkább csak szűrt napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék nem valószínű. A nyugatias szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 7, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul.

Szerda

Közepesen és erősen felhős időszakok és területek váltakoznak, elszórtan lehet kisebb eső, zápor. Az északi szél több helyen megélénkül napközben. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.

Csütörtök

A fátyol- és gomolyfelhők mellett többórás napsütés várható, elszórtan alakulhatnak ki záporok a délutáni órákban. A déli szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 7, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul.