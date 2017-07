Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Így használ Orbánnak az izraeli kormányfő - osztrák visszhang

A magyar kormány számára Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök magyarországi látogatása azért olyan fontos, mert így Orbán Viktor ellenfeleinek nehéz dolga lesz, ha a magyar kormányfőt antiszemitaként akarnák megbélyegezni - idézi az MTI, a Die Presse osztrák konzervatív lap cikkét.

Az újság beszámol róla, hogy nagy médiaérdeklődés kísérte a látogatást, hiszen a rendszerváltás óta először járt izraeli kormányfő Magyarországon. A lap budapesti tudósítója, Boris Kálnoky idézte Orbán kijelentését, miszerint "Magyarország zéró toleranciát hirdet az antiszemitizmussal szemben", és megjegyezte: éppen ez az, amivel a magyar kormányfőt és kormányát az utóbbi időben vádolták.

A Der Standard című liberális lapban Gregor Mayer azt emelte ki, hogy Orbán Viktor határozottabban ítélte el a holokausztban való magyar bűnrészességet, mint az tőle megszokott. A szerző szerint Orbán kétarcú politikát folytat: a holokauszt-emléknapon, melyet első kormánya vezetett be, gyakran kritikusan nyilatkozik Magyarország szerepéről Horthy kormányzása alatt, a "bűncselekmény" szót is használta már, de hogy ez abban is megnyilvánult, hogy az akkori Magyarország kollaborált a nácikkal, azt eddig nem mondta ki ilyen nyíltan. Sokkal gyakrabban alkalmazza a "történelmet revideáló ideológiákat és antiszemita felhangokat".

Ennek példájaként hozza fel a cikkszerző, hogy nemrég "rendkívüli államférfiként" méltatta Horthy Miklóst.

A szerző szerint megkérdőjelezhető Orbánnak az a kijelentése, hogy kormánya zéró toleranciát hirdet az antiszemitizmus ellen. Mayer ezzel kapcsolatban a Soros György elleni magyarországi plakátkampányra hivatkozott, amelynek szerinte "antiszemita konnotációja" van.

