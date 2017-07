Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Így nyaral az átlagmagyar

A magyarok több mint fele a nyári főszezonban, június és augusztus között, legtöbben júliusban vagy augusztusban mennek nyaralni átlagosan nyolc napra, háztartásonként átlagosan 147 ezer forintos költségkerettel kalkulálnak - derül ki a Budapest Bank legfrissebb, reprezentatív felméréséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-nek.

Az elmúlt évhez képest nem változtak érdemben a hazai internetező lakosság nyaralási szokásai: idén is kétharmaduk utazik el pihenni. Háromnegyedük belföldön is nyaral, elsősorban a Balatonnál, 35 százalékuk pedig külföldre - főleg európai országokba - is eljut.

A kutatás szerint a nyaralók kétharmada két- vagy háromfős, negyedük pedig négyfős vagy annál is nagyobb társaságban kapcsolódik ki. Aki nem megy nyaralni, az elsősorban a pénzhiányra hivatkozott, 75 százalékuk, egyharmaduk pedig szabadidő híján hagyja ki idén a pihenést.

A válaszadók 31 százaléka 200 ezer forintnál is többet fordít a nyaralásra, elsősorban a külföldön vagy a hosszabb ideig nyaralók - írja az MTI. (Ha nyár, akkor bankkártya.)

A magyarok háromnegyede az előre spórolt pénzét, harmada pedig az aktuális havi jövedelmét is felhasználja a költségek finanszírozására. Az adóváltozások nyomán a cafetéria elemek, mint például a SZÉP-kártya és az Erzsébet-utalvány aránya azonban jelentősen csökkent a pihenés finanszírozásában. Idén ugyanis a korábbi 26 százalék helyett csak 19 százalék használja fel ezeket ilyen célra, és a kiadások mindössze kilenc százalékát fedezik ebből. A válaszadók hat százaléka hitelt is igényel a szükséges összeg pótlására.

Idén a nyaralás alatt a magyarok döntő többsége, 87 százaléka a tavalyi évhez hasonlósan elsősorban készpénzzel fizet, míg a bankkártyát az utazók 57 százaléka veszi elő.