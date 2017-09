Így segítene a kormány a vállalkozóknak

Egyszerűsíti a kormány az ország iparosítását: négy törvényt és hét kormányrendeletet is elfogadtak annak érdekében, hogy csökkentsék a beruházások bürokratikus terheit, és gyorsítsák az üzemlétesítésék kivitelezését. Járulékcsökkentés is jöhet - jelentette be Lázár János kancelláriaminiszter a csütörtöki kormányinfón.

Szabó Dániel, 2017. szeptember 28. csütörtök, 15:47

A kormány alapvető célja volt, hogy az ország versenyképességén javítson, és ennek eredménye látszik a legfrissebb rangsorokban is, melyekben javult hazánk megítélése. De további intézkedéseket terveznek - mondta el a tárcavezető. A gazdasági kabinet ülésén többek között arról döntöttek, hogy a vállalkozói közműcsatlakozás időigényét csökkentsék a lakossági csatlakozás könnyítés után.

A jövőben a gáz-, villany-, ivóvíz- és szennyvíz-bekötések esetében az eljárási határidőket rövidebbé teszik az építkezéseknél. Lázár azzal indokolta, hogy eddig egy ipari csarnok építésénél a közművesítés, vagy a meglévő hálózatok fejlesztése az engedélyeztetéssel együtt 250-270 napnyi várakozási és kivitelezési időt jelentettek. A folyamat egyszerűsítése jelentős könnyítés az építési beruházásoknál a vállalkozóknak, a rendszer már július 1-je óta él, a szakmai szervezetek is támogatták a könnyítést.

További fejlesztésként bevezették az ingyenes digitális földhivatali alaptérkép és adatszolgáltatást.

A kormány jelenleg átvilágítja a hazai adórendszerét is, hogy javítható legyen a versenyképesség. Újságírói kérdésre a miniszter elmondta, akár tovább csökkenhet a jövő évre előirányzott foglalkoztatói járulékcsökkentés. A tervezett 2 százalék helyett 4-5 százalék is lehet - a szakszervezetek ezt javasolják. Lázár szerint erről még korai szeptemberben beszélni, mert az utolsó negyedév számain múlik, de jelenleg a foglalkoztatás növekedése miatt van rá kilátás.