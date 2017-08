Így van esély leváltani a Fideszt?

Önállóan indul a Momentum a 2018-as országgyűlési képviselő választáson. A párt küldöttgyűlésének döntése szerint még csak tárgyalni sem hajlandóak az összefogásról az ellenzéki pártokkal.

Sok oka van, hogy a Momentum önállóan indul - jelentette ki Hajnal Miklós, a mozgalom szóvivője az Inforádiónak.

Egyrészt bizonyították, hogy önállóan is erősek, másrészt attól tartanak, hogy az összefogással megnőne a parlamenti küszöb. Ha ugyanis több párt együtt indul, nem öt, hanem tíz vagy akár tizenöt százalékot kell elérni, emiatt ki is eshetnek ezek a pártok, noha önállóan akár be is juthatnak - tette hozzá.

Utóbbi nagyon megdobná a fideszes parlamenti helyek számát.

A párt célja, hogy megszólítsanak rengeteg bizonytalan, inaktív, ellenzéki és kormánypárti, kiábrándult szavazót is.

Új tortát sütünk, nem a meglévőt szeleteljük

- fogalmazott a párt szóvivője.

