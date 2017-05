Így vándorolt a tőke áprilisban

A befektetési alapok vagyona 62 milliárd forinttal, 1,1 százalékkal emelkedett áprilisban - közölte a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (Bamosz) csütörtökön az MTI-vel.

Szepesi Anita, 2017. május 18. csütörtök, 16:29

A szervezet tagjai április végén 5957 milliárd forintot kezeltek befektetési alapokban. Áprilisban 36 milliárd forinttal több tőke áramlott az alapokba, mint amennyi távozott. A múlt hónapban is az abszolút hozamú és az ingatlanalapoknál volt kiugróan magas a tőkebeáramlás, ezzel szemben a pénzpiaci és a hazai rövid lejáratú kötvényalapoknál a tőkekiáramlás volt jelentős. A befektetők továbbra is a magasabb hozamot elérni képes alapokat részesítik előnyben.

A pénzpiaci alapok vagyona 4,8 százalékkal, 851 milliárd forintra csökkent áprilisban. A legnagyobb visszaváltások a hazai likviditási alapoknál voltak (23 milliárd forint).

A kötvényalapokból 19,9 milliárd forintnyi tőkét vontak ki a befektetők. A legtöbb pénz, 31,6 milliárdnyi tőke a hazai rövid futamidejű kötvényekből távozott. A hosszú és a szabad futamidejű kötvényeknél az értékesítések már meghaladták a visszaváltásokat. A kötvényalapok vagyona összességében 1,8 százalékkal csökkent, 1240 milliárd forintra.

A vegyes alapokba mintegy 14 milliárd forintnyi tőke érkezett a múlt hónapban. A hozamok is kedvezően alakultak, így a vagyon 2,4 százalékkal nőtt, 823 milliárd forintot tett ki a hónap végén.

A részvényalapokba közel 6,5 milliárdnyi befektetés érkezett. A hozamok ezen még jelentősen tudtak javítani, így összességében a részvényalapok vagyona 5 százalékkal nőtt, 335 milliárd forintra.

A tőkevédett alapokból csaknem 2 milliárdnyi tőke távozott, amin a hozamok nem tudtak javítani, így a vagyonváltozás mínusz 2,2 százalék lett.

Az abszolút hozamú alapokba áprilisban 22,5 milliárdnyi friss tőke érkezett, ami a második legmagasabb összeg a kategóriák között. A hozamok is további növekedést hoztak, ezzel együtt a vagyon nagysága 3,3 százalékkal nőtt áprilisban, 959,7 milliárd forintra.

A származtatott alapok esetében az értékesítések 7,5 milliárd forinttal haladták meg visszaváltásokat, a hozamok is pozitívan alakultak, így a vagyon 5 százalékkal 182,5 milliárd forintra gyarapodott.

Az ingatlanalapok továbbra is megingathatatlanok, áprilisban is kiugróan sok, 43,5 milliárd forint friss tőke érkezett, amihez a hozamok is hozzá tudtak tenni, így vagyonuk 5,3 százalékkal, 931,5 milliárd forintra nőtt.

Az árupiaci alapoknál a kategória méretéhez képest jelentős tőkebeáramlás volt tapasztalható, amely megközelítette a 2,7 milliárd forintot. A hozamok kedvezően alakultak, így vagyonuk 7,3 százalékkal gyarapodott, 40,6 milliárd forintra.

Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapoknál az elmúlt hónapban csekély tőkekiáramlás volt. A pozitív hozamoknak köszönhetően azonban a vagyon 2,7 százalékkal nőtt, 229,2 milliárd forintra.

