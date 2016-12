Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Így vásárol lakást a magyar

Az elmúlt évekhez képest 2016 január-októberben nőtt a lakáscélú hitelkihelyezés volumene; a havi szerződéses összeg átlagosan 38,5 milliárd forint volt, a vásárláshoz folyósított hitelek átlagos összege használt lakásoknál 5,9 millió forint, az új építésűeknél pedig 6,3 millió forint - összegezte az évet az Otthon Centrum hitelközvetítési üzletágát is működtető HC Központ (OCHC).

Idén a hitelezés beindulása is nagyban segítette a lakáspiac szárnyalását, a lakáscélú hitelek iránti érdeklődés az OCHC-nál az év során folyamatosan emelkedett. Ennek két fő oka van: egyrészt bővül azon ügyfelek köre, akik hitellel vásárolnak, s már a tehetősebb rétegek is jobban vesznek fel hitelt. Egyre több a 30-50 millió forint vagy akár ennél magasabb összegű kérelem. Másrészt az ingatlan árak is emelkedtek, így törvényszerű, hogy szükség van nagyobb hitelekre ugyanazon típusú ingatlan megvásárlására.

A felvett hitelek átlagos futamideje használt lakások esetében 16, új építésűek esetében 17 év. Az átlagos hitelösszeg tavaly használt lakások esetében 5,4 millió, az új építésűeknél 5,8 millió forint volt. 2016 első félévének adatai alapján a folyósított hitelek átlagos összege a használt lakások esetében 5,9 millió forintra, az új építésűeknél pedig 6,3 millió forintra emelkedett. Ez a hitelösszeg növekedés részben a lakásárak emelkedésének volt köszönhető.

2017-ben a lakáshitelek volumene várhatóan emelkedni fog, ezen belül mérsékeltebben a használt lakás hitel, míg jelentősen az új lakás hitelek, párhuzamosan az ingatlan árak emelkedésével - mondta Bánfalvi László, az OCHC ügyvezető igazgatója.

Elsősorban 15-20 millió forint közötti lakásokra vesznek fel hitelt, önerőben pedig a 40-50 százalék a jellemző a hitelfelvevőkre. Ma már mindenki tisztában van azzal, hogy a hitelkérelemnél alapvető fontosságú a megfelelő igazolt jövedelem. Az emberek sokkal óvatosabbak lettek, jobban átgondolják, hogy mennyi havi törlesztő részletet tudnak vállalni - tette hozzá Bánfalvi László.

A szakértő azt tapasztalja, hogy egyre általánosabbá válik, hogy a hitelt lakástakarékkal (LTP) kombinálják, hiszen ezzel jelentős megtakarítást lehet elérni a hiteltörlesztés során.

A csok kisebb részben járult hozzá a piac lendületéhez, mint az várható volt. A - különösen a fővárosban és a régióközpontokban - beinduló lakásprojektek és az egyéni építtetők aktivitása nyomán a három vagy több gyermekes családok által új lakás építésére vagy vásárlására igénybe vehető 10+10 millió forintos támogatás szerepe 2017-ben jelentősebb lesz. Ehhez az év folyamán bejelentett könnyítések is hozzájárulnak. Ezek egyrészt kiterjesztették a kedvezményre jogosultak körét, másrészt egyszerűsítették a csok igénybevételét. Talán az egyik legfontosabb módosítás, hogy a tervezőasztalról értékesített ingatlanoknál, azaz már a használatbavételi engedély kiadását megelőzően is igényelhetővé vált a csok.