Íme a bankjegy, amely a YouTube sztárja lett

Az ausztrál 5 dolláros videóját egymillióan látták. Mondjuk tényleg szép bankóról van szó.

Ahogy Magyarországon, Ausztráliában is folyik a bankjegycsere. Ez önmagában nem feltétlenül érdekes, azonban az ausztrál 5 dollárt bemutató egyperces videó szép karriert futott be a YouTube-on. Már 1 millióan látták, most ön is megnézheti.

A videóból többek között kiderül, hogy az ausztrál ötdollároson van egy átlátszó rész.

Ha pedig forgatják a bankjegyet, akkor rajta lévő a madár mozgatja a szárnyait, az 5-ös szám pedig megfordul, emellett természetesen van rajta a vakok és gyengén látók számára is domború jelölés.

A címlapkép forrása: Northfoto.