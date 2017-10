Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Íme, a friss időjárási előrejelzés a jövő hétre

A következő napokban a leghidegebb órákban fagypont körüli minimumok, napközben viszont továbbra is többfelé lehetnek 20 fok körüli maximumok. Viszont többször lesz borús az ég, eső zápor is lehet, és a szél is megélénkül, helyenként megerősödik - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálatnak vasárnap az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből.

Csökkentse fűtésszámláját! A BRAMAC °COOL tetőrendszer használatával akár 48%-os energiamegtakarítást is elérhet! A jó tető megtartja az otthon melegét. Részletekért kattintson!

Hétfőn derült vagy gyengén felhős időre lehet számítani, majd késő délutántól északnyugat felől növekedni kezd a fátyolfelhőzet, de csapadék nem lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 1-6 fok között alakul, de a fagyzugokban mínusz 2, mínusz 3 fok is lehet. Talaj menti fagyra nagyobb területen kell számítani. Napközben 17-21 fokig melegszik a levegő.

Kedd délután már keleten sem valószínű napsütés és egyre több helyen várható eső, zápor, a Dél-Dunántúlon akár zivatar is. A leghidegebb órákban 5-11 fok lehet. A nappali maximumok északon 13-17, míg délen 18-22 fok között alakulnak.

Szerdán kora reggel a keleti határ közelében még előfordulhat kisebb eső, majd ott is megszűnik a csapadék. Napközben már több-kevesebb napsütés is lehet. A minimumhőmérséklet 4-12, a maximumhőmérséklet 15-20 fok között valószínű.

Csütörtökön a több-kevesebb napsütés mellett nem várható csapadék. A leghidegebb órákban 3-10 fok lehet, de a "hidegre hajlamos helyeken" talaj menti fagy is lehet. Napközben 17-22 fokig melegszik a levegő.

Pénteken átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, szórványosan eső, zápor is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 6-11, a legmagasabb hőmérséklet 13-18 fok között alakul.

Szombaton és vasárnap változóan felhős idő várható elszórtan kisebb esővel, de több-kevesebb napsütés is várható. Szombaton a leghidegebb órákban 6-11, vasárnap 5-10 fok lehet. A nappali maximumok szombaton 12-17, vasárnap 13-18 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.