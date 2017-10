Íme, a friss időjárási előrejelzés a jövő hétre

Többnyire felhős, de kellemesen őszies időre számít a jövő hétre vonatkozóan az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Vasárnap estig erősen felhős marad az ég, és elszórtan várható kisebb eső, zápor. Késő délután nyugat felől elkezdődik a felhőzet csökkenése. Többfelé megélénkül, főként északon és a középső országrészben meg is erősödik a nyugati, északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. Késő estére általában 5 és 11 fok közé hűl le a levegő.

Hétfőn általában kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, azonban a Dunántúlon közepesen, illetve erősen felhős időszakok is lesznek, és ott helyenként kisebb eső, zápor is kialakulhat. Többfelé megélénkül, a középső és északi országrészben meg is erősödik a nyugati, északnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 5 és 10 fok között valószínű, de északkeleten, illetve a derült, szélvédett tájakon 0, +4 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 16 fok között alakul.

Kedd eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, majd nyugat felől felszakadozik a felhőzet, rövid napos időszakok is lehetnek. Elszórtan valószínű eső, záporeső. A nyugati, délnyugati szél főként keleten megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 8, a legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között valószínű.

Szerdán többnyire erősen felhős lesz az ég, csak délnyugaton lesz kevesebb felhő, ott több órára kisüt a nap. Főként északon és keleten várható eső, záporeső. A délnyugati, nyugati szél időnként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között valószínű, északkeleten lesz a hűvösebb.

Csütörtökön változóan felhős lesz az ég, hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Csapadék nem valószínű. A nyugati, délnyugati szél helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között alakul.

Pénteken változóan felhős lesz az ég, több-kevesebb napsütés is várható. csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél több helyen megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 13, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul.

Szombaton a Dunántúlon kevés lesz a felhő, többórás napsütésre számíthatunk, keleten változóan felhő idő várható rövidebb napos időszakokkal. Csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél többfelé megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul.