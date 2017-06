Íme, a nagy tévéteszt eredménye: jobbat fele annyiért

Több tucat tévét teszteltek, ezek ára 60 ezer forinttól egymillióig terjedt. Bár a győztes 1,2 millió forintba kerül, de vannak az összpontszámban alig gyengébbek 140-200 ezer forintért.

Csernátony Csaba, 2017. június 3. szombat, 11:09

Érdekes eredmények születtek azon a Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE) nemzetközi partnereivel közösen végzett tévétesztjén (fizetős tartalom), amelyben négy gyártó - LG, Philips, Sony, Panasonic - 58 készülékét vizsgálták.

A vizsgált tévék ára 60 ezer forinttól indul, a legdrágább pedig több mint 1 millió forintba kerül - az ár függ a képátmérőtől, tehát az adott tévé méretétől. Bár a végeredmény szerint a legdrágább, egymilliós készülék végzett az élen, lényegében ugyanezt a szintet több, 140-200 ezer forintos tévé is hozta.

Fogyasztás, kép és hang

A készülékek nagy része energiahatékony, de a kép- és hangminőségben jelentősek az eltérések. Ráadásul sem a márka, sem az ár nem irányadó ezen a téren, így nincs könnyű dolga a tévévásárlóknak - derül ki a TVE összegzéséből. Leginkább a gyengébb kép- és hangminőség miatt veszítettek sok pontot a készülékek.

A képminőségnél laboratóriumban vizsgálták a képernyők kontraszt szintjét optimális beállítások mellett, kontraszt- és a színárnyalat változást különböző látószögnél, külső fény tükröződését a képernyőn, a mozgókép folytonosságát (gyors filmjelenetnél, kameramozgásnál) és a képernyő felhősödését. Pontvesztés elsősorban a képernyő felhősödése, az elmosódó gyors mozgókép és színkontraszt csökkenés miatt (ha nem szemből nézzük) történt.

A tesztelők mág az azonos márkájú készülékek között is találtak jelentősebb különbségeket. Például az LG 140 cm képátmérőjű készülékei között volt olyan, amelyik mindössze 2,8 pontot, míg egy másik 4,1 pontot kapott, de árban háromszoros különbség volt a két termék között, nem az energiahatékonyabb javára. Energiahatékonyság alapján a lista végén kis eltéréssel 3 Philips készülék végzett, ezek ára 150-180 ezer forint között szóródik, ugyanakkor a Philipsnek van sokkal jobb energiahatékonyságú készüléke is.

Miért kell fizetni a teszt részletes eredményeiért?

Fontos megjegyzés: a Napi.hu szerkesztőségi blogja nem kap pénzt, jutalékot egyéb juttatást a teszt készítőitől. A TVE honlapján elérhető részletes teszteredményekért pedig azért kell fizetni, mert a teszt megrendelője és jogtulajdonosának, az International Consumer Research and Testing Ltd.-nek ez az előírása. A gyártóktól független nemzetközi ICRT (International Consumer Research & Testing ) hálózat világszerte fizetős tesztekkel segít a vásárlóknak. Az ICRT egységesen kidolgozott módszertan és szempontrendszer alapján készíti a teszteket akkreditál laboratóriumokban. Egy-egy termékteszt nemzetközi szinten zajlik, a Tudatos Vásárlók Egyesülete teszi magyarul is elérhetővé és az adott termék magyarországi árát is publikálja.