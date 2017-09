Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Iskolapadba ültetnék a baromfitartókat

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) a Baromfi Termék Tanáccsal együttműködve képzést indítana azoknak a baromfitartóknak, akiknek nincs szakirányú végzettségük, az ingyenes képzést szeretnék minden évben kötelezővé tenni - mondta Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnökségi szóvivője az M1-en az MTI szerint.

A képzés során az állattartási technológiákból adódó higiéniai követelményeknek való megfelelésben segítenék a gazdálkodókat újdonságokkal, információkkal.

Nem lehet megmondani, mekkora esélye van a madárinfluenza ismételt megjelenésének, a megelőző intézkedésekre kell helyezni a hangsúlyt - mondta.

Az állomány madárinfluenza-mentességének megtartása érdekében különösen fontos a jogszabályokban előírt higiénés követelmények, illetve az egyedi állathigiénés követelmények maximális betartása; szeretnék, ha a hatóság ezt hangsúlyosan ellenőrizné.

Süle Katalin kitért arra is: elengedhetetlen a kárenyhítési alap újragondolása és egy díjtámogatott biztosítás létrehozása. A növénytermesztőknek is van díjtámogatott biztosításuk, a NAK szorgalmazza ezt az állattenyésztő ágazatokban is. Ennek érdekében megkezdték az egyeztetést az illetékes minisztériumokkal, hatóságokkal, illetve a Magyar Biztosítók Szövetségével - tette hozzá a szóvivő.