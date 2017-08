Itt a friss időjárási előrejelzés

A következő napokban ismét sok lesz a napsütés és melegszik az idő: visszatérnek a 30 Celsius-fok feletti maximumok. A hétvégén viszont újabb hidegfront várható, záporokkal, viharos széllökésekkel lehűléssel - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálatnak az MTI-hez vasárnap eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből.

Dzindzisz Sztefan, 2017. augusztus 13. vasárnap, 16:10

Ajánlom

Hétfőn és kedden is többnyire sok napsütés várható, csapadék nem lesz, és a szél is csak néhol élénkül meg. Hétfőn a leghidegebb órákban általában 11-17 fok lehet, de az Északi-középhegység szélvédett völgyeiben akár 9, 10 fokot is mérhetnek, napközben 23-28 fokig melegszik a levegő. Kedden a legalacsonyabb hőmérséklet 8-17, a legmagasabb hőmérséklet 26-30 fok között alakul.

Szerdán és csütörtökön is sok lesz a napsütés, csapadék nem várható. A minimumhőmérséklet szerdán 11-17, csütörtökön 12-17 fok között valószínű. A nappali maximumok szerdán 27-31, csütörtökön 28-32 fok között alakulnak.

A több-kevesebb napsütés mellett pénteken sem valószínű csapadék. A legalacsonyabb hőmérséklet 14-19, a legmagasabb hőmérséklet 28-33 fok között valószínű - írja az MTI. (Pokollá válik a nyár? - Ennek sokan nem fognak örülni.)

Szombaton északnyugat felől egyre többfelé várható zápor, zivatar. Nagy területen megerősödik a szél is, néhol, illetve a zivatarok környezetében viharos széllökések előfordulhatnak. A leghidegebb órákban 15-20 fok lehet. Napközben északnyugaton 25, délkeleten 33 fokig melegszik a levegő.

Vasárnap is többfelé erős lesz a szél. Emellett még előfordulhat szórványosan eső, zápor. A legalacsonyabb hőmérséklet 13-18, a legmagasabb hőmérséklet 22-27 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.

A hihetetlenül alacsony tarifák és az elégedett ügyfelek véleményei révén a DEGIRO a leggyorsabban növekvő bróker Európában. Regisztráljon, és fektessen be a DEGIRO biztonsági struktúráján keresztül.