Itt a friss időjárási előrejelzés vasárnap estig

A Dunántúl nagy részén túlnyomóan derült idő lesz, keleten pedig csökken a felhőzet, és egyre kevesebb helyen várható eső, zápor, északkeleten esetleg még zivatar is lehet. - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

Éjszaka már kevés lesz a felhő, északkeleten is megszűnik a csapadék. Vasárnap eleinte túlnyomóan napos időre számíthatunk, majd délután nyugat felől megnövekszik a fátyol-, illetve a gomolyfelhőzet, és estefelé a Nyugat-Dunántúlon néhol zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A déli szél többfelé megélénkül, elsősorban a Kisalföldön megerősödik, zivatar környezetében viharos széllökés is lehet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 16 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 25 és 30 fok között alakul.

Európában a szárazföld északnyugati, északi területei fölött ciklonok és frontjaik alakítják az időjárást. Arrafelé sok a felhő, és többfelé - elsősorban a frontok mentén - esik az eső, záporeső. Ugyanakkor Kelet-, Délkelet-Európa fölött anticiklon helyezkedik el, területén kevés a felhő, sokat süt a nap, de a Balkán térségében egy magassági hidegörvény hatására erőteljes a gomolyfelhő-képződés, és ott helyenként zápor is kialakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kontinensünk északi felén általában 11 és 19 fok között változik, csak Norvégiában és Izlandon mérnek helyenként ennél hűvösebbet. Délen még nyáriasan meleg van, a délutáni órákra többnyire 22 és 30 fok közé melegszik fel a levegő, sőt Spanyolországban és Bulgáriában néhol 30, 38 fokot is mérnek. Vasárnap estig a Kárpát-medence fölé délies áramlással váltakozó nedvességtartalmú, kissé melegebb léghullámok érkeznek, tovább erősödik a nappali felmelegedés - írta az OMSZ.