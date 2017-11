Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Itt a friss meteorológiai előrejelzés - megérkezik a tél

Kedden időnként fátyolfelhők szűrik a napsütést, ezekből csapadék nem lesz. Estétől nyugat felől fokozatosan megvastagszik a felhőzet, de éjszaka a Dunától keletre, szerda délelőtt a Tiszántúlon lehetnek még kevésbé felhős vagy vékonyabb felhőzettel borított körzetek - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

A hajnali óráktól egyre többfelé várható csapadék: a legtöbb helyen eső, de a dunántúli hegyekben, az Északi-középhegységben, sőt Komárom-Esztergom, Pest és Nógrád megyékben síkvidéken is havas eső, hó is valószínű. Hajnalban, reggel átmenetileg a nyugati határnál, az Észak-Alföldön ónos eső is lehet. A déli, délkeleti szél a Dunántúlon megélénkül - idézi az előrejelzést az MTI.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában +2 és -5 fok között alakul, az Északi-középhegység völgyeiben, a Nyírségben kissé hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán többnyire 1 és 7 fok között várható.

Mi várható Európában?

A Fekete-tengertől északra, a kontinens keleti harmadán anticiklonális hatások érvényesülnek. A magasnyomás peremén a reggeli órákban többfelé ködös a levegő, télies az idő.

Szórványosan havazik, és napközben is fagypont alatt marad a hőmérséklet, éjszakánként pedig -10 fokig is lehűl a levegő.

Anticiklon húzódik Európa nyugati partvidéke mentén is, az Atlanti-óceán felett. A két magasnyomás között - a szárazföld nagyobb részén - ciklonok alakítják az időjárást.

Az Égei-tenger térségében örvénylő ciklon területén helyenként zivatar van, a középpontjával az Északi-tenger felett elhelyezkedő alacsonynyomású rendszerben eső, havazás egyaránt előfordul. Az északnyugat-európai ciklon hideg levegője dél felé mozdul el, amelynek hatására mediterrán ciklon alakul ki. A Kárpát-medence szerdán ennek a képződő ciklonnak az előoldali áramlási rendszerébe kerül; egyre többfelé várható csapadék.

Címlapkép forrása: OMSZ