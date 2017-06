Itt a magyar innováció: a csodameggy

Magyar nemesítésű, különösen egészséges meggyfajtát mutattak be az MKSZN kutatói. A Pipacs 1 névre keresztelt gyümölcs beltartalmi vizsgálatai során kiderült: a savanykás ízű meggynek kiemelkedően magas az antioxidáns és a melatonin tartalma, tehát hazai különlegesség lehet a nálunk is egyre népszerűbb superfoodok között.

Superfoodnak az olyan élelmiszereket nevezzük, amelyek kiemelkedően magas beltartalmi értékkel bírnak: gazdagok vitaminokban, ásványi anyagokban, így jótékonyan hatnak a szervezet egészséges működésére.

A Pipacs 1 a csonthéjas és bogyós gyümölcsök között is kitűnik: antioxidáns tartalma a legtöbb gyümölcsét meghaladja.

A nemesítés egy hosszadalmas folyamat, nem lehet egyik napról a másikra új fajtákkal megjelenni. 10-15 év kell magához a fejlesztéshez és további 10-15 az eredmények elismertetéséhez. Ekkor kezdődhet csak a piaci bevezetés, vagyis a kutatók munkája csak hosszú évek múlva terem csak valódi gyümölcsöt- mondta Kasztovszky Zoltán, a Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.

A fajta szüretje a napokban zajlik az MKSZN telephelyein. A több évtizedes nemesítés során kialakított Pipacs 1 piaci bevezetése most kezdődött el, néhány éven belül akár már a hazai boltokban is lehet találkozni a magyar csodagyümölccsel. A Pipacs 1 ráadásul magas melatonintartalmának köszönhetően kozmetikai szerek alapanyaga is lehet; az élelmiszeripar mellett tehát a kozmetikai iparban is jól értékesíthető.