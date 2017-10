Itt a nagy terv - kibővítenék a csokot

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) szerint az óvodák, bölcsődék további fejlesztése, a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) bővítése és a távmunka lehetőségének fokozott biztosítása egyaránt hozzájárulhatna a kívánt gyermekek megszületéséhez a következő időszakban.

Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón közölte: a témában készített felmérésük rámutatott többek között arra is, hogy a legnépesebb korosztálynál a várt gyermekszám nem valósul meg - írta az MTI.

Utalt arra, hogy a felmérésük szerint az első csoport azt mondta, fontos számára a munka annyira, hogy lemond a családról. Ezt el kell fogadni, ellene nem tudnak tenni - mondta a KDNP-s politikus.

A második a csoport a munka és család egyensúlya mellett tette le a voksát. A harmadik csoport szerint pedig fontos annyira a család és a gyermek, hogy lemond a munkáról. Az egykeresős családmodell azonban jelenleg nehezen működik - mutatott rá a frakcióvezető.

Az egyik lehetséges eszköznek az atipikus foglalkoztatási formák és a családbarát munkahelyek minél nagyobb számban való megteremtését nevezte. Előbbinél a távmunkát emelte ki, s jelezte: erre van is igény.

Kitért arra is, hogy foglalkozni kell a harmadik csoport igényeivel is, azaz hogy a főfoglalkozású anyaságot kiszélesítsék. Egyfajta hivatásos szülői státusz létrehozására is szükség lenne - vélte. Ennek részleteiről a különböző konzultációk mellett a szaktárcák közötti egyeztetésre is szükség lesz - fűzte hozzá.

Gaal Gergely KDNP-s országgyűlési képviselő arról beszélt: nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában problémát jelent a demográfiai helyzet. 1961-ban az Európai Unió 28 államában 8 millió volt az élve születések száma, míg 2015-ben ugyanebben a csoportban csak 5 millió. Magyarországon 1976-ban mintegy 160 ezer, 2015-ben csak 90 ezer volt a gyermekszületések száma - közölte.

A magyar kormány álláspontja - és ezzel a KDNP is azonosul -, hogy a problémát nem betelepítéssel, hanem a magyar családok megerősítésével és a születésszám növelésével kell megoldani - rögzítette a kormánypárti politikus.

Vannak már eredmények - mondta, s utalt a születésszám utóbbi időszakban elindult növekedésére.

Rámutatott: az intézményrendszer - óvodák, bölcsődék - fejlesztésére mindenképpen szükség van, ez ösztönözheti a gyermekvállalást.

Emellett segíthetne a csok további fejlesztése - például a vidéki, kevésbé komfortos házak esetében is lehetőséget kellene rá biztosítani -, s egyszerűsíteni lehetne az adminisztrációt is. Fontosnak nevezte a generációk közötti együttműködés erősítését is Gaal Gergely.

