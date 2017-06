Itt az ELTE nagy dobása - Háromezer diákot vesznek fel

Az ELTE szenátusa június 26-án elfogadta az újonnan létrehozott Gazdálkodástudományi Intézet induló működési szabályzatát. Eszerint az intézet működését négy tanszékkel kezdi meg: Pénzügy és számvitel, Összehasonlító gazdaságtan, Menedzsment és üzleti jog, valamint Érveléselmélet és marketing tanszék.

Domokos László, 2017. június 30. péntek, 15:58

A szenátus még a május 29-i ülésén szavazta meg az egyetem gazdaságtudományi oktatási-kutatási fejlesztési tervét, majd megalapította a rektor alá tartozó, kari önállóságú Gazdálkodástudományi Intézetet (GTI).

Az ezt követő hónap feladata a GTI szervezeti és működési alapjainak kidolgozása, az induló személyi állomány felállítása, valamint az Intézet szakportfoliójához tartozó akkreditációs szakindítási kérelmek előkészítése volt.

A tervek szerint az intézetbe tíz szakra lehet majd jelentkezni, ezek közül kettő már akkreditált az ELTE-n, most a további nyolc szak indításáról döntöttek. A tervek szerint rövid felfutási időszakot követően mintegy 3 ezer hallgató tanul majd az alábbi szakokon:

Alapszakok:

Gazdálkodás és menedzsment

Kereskedelem és marketing

Nemzetközi gazdálkodás

Pénzügy és számvitel

Mesterszakok:

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Pénzügy

Számvitel

Vezetés és szervezés

Marketing

Master of Business Administration (MBA).A szakokon az ELTE hat kara összesen 33 különböző tantárggyal képviselteti magát. A társadalomtudományi kar (TáTK) végzi az elméleti közgazdaságtani oktatást, továbbá a nemzetközi gazdaságtan területén hirdet meg kurzusokat, illetve két társadalomtudományi blokkal is jelentkezik. Az informatikai kar (IK) informatikai blokkot indít, a pedagógiai és pszichológiai kar (PPK) a gazdaságpszichológia tantárgy mellett a vezetés és szervezés mesterszakon vezetés- és szervezetpszichológia és humánmenedzsment specializációkat is tart. A természettudományi kar (TTK) felel az alap matematika-kurzusokért és a pénzügy mesterszakon pénzügy-matematika specializációval jelenik meg. A Bárczi Gusztáv gyógypedagógiai kar (BGGyK) pedig "társadalmi felelősségvállalás" címmel minden gazdálkodástudományi alapszakosnak kötelező tantárgyat oktat majd a megváltozott munkaképességűek munkaerőpiaci integrálásával kapcsolatosan - országosan úttörő törekvésként - olvasható az elte.hu-n.

Az egyetem szerint így megvalósulni látszik az a csaknem tizenöt éves terv, mely szerint e fontos oktatási terület megerősítésével színesedjen az ELTE képzési struktúrája. A tervek szerint az egyetem a GTI indítása nyomán a nemzetközi rangsorokban is előbbre léphet.

A Napi.hu május közepén adta hírül, hogy ELTE teljes körű, üzleti képzéseket is nyújtó gazdaságtudományi kart akar létrehozni, amely már a 2018 szeptemberében elrajtol, ha megérkezik.

Bár az ELTE vezetése régóta szeretné, ha az egyetem üzleti gazdasági képzéseket is nyújtó gazdaságtudományi karral is rendelkezne, eddig nem volt rá pénz, és támogatás nélkül a közeljövőben sem lenne rá forrás. Úgy tudjuk, hogy az egyetem most ígéretet kapott arra, hogy megkapja az új kar elindításához szükséges 500 millió forint nagyságrendű állami támogatást.

