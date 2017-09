Itt az időpont: élesedik a kivédhetetlen fegyver az utakon

Már csak két hét és automatikus üzemmódba lép a rendszer, amelyet nem lehet kijátszani. Az ország 89 pontján alakítottak ki mérőhelyeket.

Szász Péter, 2017. szeptember 6. szerda, 19:50

Ajánlom

A közlekedésbiztonság javítását, a nemzeti útvagyon védelmét és a fuvarozók versenyegyenlőségét elősegítő nemzeti tengelysúlymérő rendszer (tsm-rendszer) objektív felelősség elve alapján funkcionáló automatikus üzemmódja szeptember 19-én indul - írja az MTI a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) közlése nyomán.

A túlterhelt járművek fokozott baleseti kockázatot jelentenek, és hatványozottan nagyobb mértékben amortizálják az utakat. A szabályellenesen túlterhelt fuvarozók jogtalan versenyelőnyre tesznek szert a jogkövető vállalkozásokkal szemben.

A nemzeti tengelysúlymérő rendszer (tsm) célja, hogy minden korábbi eljáráshoz képest eredményesebben, akár megállítás nélkül segítsen kiszűrni a szabálysértőket. Bevezetése újabb kötelezettséggel nem jár az érintett vállalkozások számára, az ellenőrzési hatékonyság azonban az eddigi 2 százalékról 50 százalék fölé nő.

A közlemény szerint az elmúlt hónapokban az ország 89 pontján alakítottak ki mérőhelyeket. A mérési pontokon telepített, útba süllyesztett érzékelők a járművek tengelyterhelését és össztömegét mozgás közben képesek meghatározni. (Nagyon rossz az M1-es minősége. Mit mond az üzemeltető?)

Az útburkolati munkák során az érintett útszakasz állapotától függően az út kopórétegének cseréje mellett sok helyen szükség volt a mélyebb rétegek megerősítésére is. A kivitelezők ezután süllyesztették be a mérőeszközöket az úttestbe, szerelték be a kamerákat és a kiegészítő berendezéseket. A munkálatok egy kivétellel mindenhol befejeződtek, a közlekedőknek csak az ácsi helyszínen kell még egy-két napig tartó forgalomkorlátozásra számítaniuk szeptember végén.

A tsm előszűrő funkcióval március 31-én kezdett működni. Azóta a mért adatok alapján kiterelik a forgalomból a túlterhelt járműveket, és a bírságot újabb, mobileszközös mérés után a helyszínen kiszabják a közúti ellenőrök.

A rendszernek a bírságolást a jármű megállítása nélkül is lehetővé tévő, az objektív felelősség elve alapján működő ága szeptember 19-én indul el. A mérőhelyek - hitelesítésük ütemében - az év végéig fokozatosan kapcsolódnak be a rendszerbe. A felkészülési időszakban bírsághatározatokat nem, csak figyelmeztető határozatot küldenek a szabályszegő jármű üzembentartójának - közölte az NFM.