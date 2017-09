Itt az új dobás az Alditól - ilyet még nem léptek Magyarországon

Az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. bejelentette, hogy Magyarországon is utazással és szállással bővíti kínálatát. Az Aldi Utazás márkanév alatt induló szolgáltatásban a lánc Közép-Európa legnagyobb beutaztató ügynökségének, az Eurotours Internationalnek termékeit kínálja a magyar piacon.

Az Aldi Dél, amelyhez az Aldi Magyarország is tartozik, több országban is kínál turisztikai termékeket ügyfelei számára: Németországban, Ausztriában és Svájcban is elérhetők már az online foglalható utazások és szállások. 2017. szeptember 21-étől az Aldi Magyarországon is elindítja ezt a szolgáltatást - olvasható a társaság közleményében.

Az Aldi Utazás kínálatában három termékcsoport szerepel. Az első termékcsoport a saját márkás utazások köre: ezeket az Eurotours kizárólag a magyarországi Aldi ügyfelek számára állítja össze, és a saját márkás élelmiszerekhez hasonlóan kizárólag a diszkontlánc kínálatában érhetők el, továbbá rendkívül kedvező, akciós áron foglalhatók. Az ajánlatok a honlap mellett kéthetente az Aldi akciós újságjában is megtalálhatóak lesznek.

A másik termékcsoport az Alid teljes utazási kínálata, amely a társaság Dél németországi, ausztriai, szlovéniai és svájci leányvállalatainál is azonos.

Az oldalon közvetlenül elérhető szállásfoglalás alkotja a harmadik termékcsoportot, amelyben a világ mintegy 55 000 hoteljének kínálata szerepel.. A szállások mellett pedig repülőjegyek is elérhetők a kínálatban.

