Itt az új jelentés Magyarországról

Valamennyire javuló eredményeket mutat a Beszerzési Menedzser Index (BMI), melynek szezonálisan kiigazított szeptemberi értéke 59,3 pont lett.

Dzindzisz Sztefan, 2017. október 2. hétfő, 09:25

A nyári szabadságolások és leállások végével az ütem tovább erősödött az elmúlt egy évben leggyakrabban megfigyelt 56-57 pontos sávhoz képest, az idei februári értéket elérve - írja közleményében a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság. A 2017 szeptember havi index nagyobb az augusztusi (56,8) értéknél, és a legmagasabb szeptemberi érték. Szeptember összességében átlag feletti hónap volt a korábbi években (az 1995 óta mért hosszú távú átlag értéke 52,2; a szeptembereké 52,3). Az elmúlt három évben a szeptemberi átlag magasabb volt (54,3), így az idei érték összességében átlag feletti szeptemberi értéknek tekinthető 1995 óta.

A Beszerzési Menedzser Index komponenseiA termelési mennyiség indexe nőtt augusztusi értékéhez képest, és 50 pont felett maradva a termelt mennyiség emelkedését jelzi az előző hónappal összevetve, immár huszonötödik alkalommal. A mostani érték átlag feletti, 1995 óta kétszer volt magasabb az index értéke szeptemberben.Az új rendelések indexe enyhébben nőtt, és 50 pont felett maradva jelzi, hogy az új rendelések állománya ismét magasabb lett az előző hónaphoz viszonyítva. A mostani érték átlag felettinek tekinthető 1995 óta, eddig egyszer mértünk magasabb szeptemberi értékeket a korábbi években.A szeptemberi szállítási átfutási idő rövidebb lett augusztushoz képest, de az ütem gyengült. Az index értéke viszont továbbra is 50 pont felett maradt. A korábbi szeptemberi értékeket nézve az idei a második legmagasabb érték. Az index értéke szinte végig 50 pont alatt volt az elmúlt hat évben, legutóbb 2009-ben haladta meg négy egymást követő hónapban az 50 pontot. A vásárolt készletek kilencedik hónapja bővülnek, most némileg gyengülő ütemben. Az idei szeptemberi indexérték az elmúlt huszonkét év értékei alapján így is átlag feletti, és az ötödik legnagyobb szeptemberi. 2015-ben hét hónapban emelkedett a vásárolt készletek szintje, 2016-ban pedig hat ilyen hónap volt.A foglalkoztatottsági index az elmúlt hónapokhoz hasonlóan szeptemberben is növekedésre utal, az elmúlt egy évben folyamatosan. Az index értéke magasabb lett augusztushoz képest, és ezzel együtt a legmagasabb szeptemberi 1995 óta.

Dráguló vaj, olcsóbb cukor

A beszerzési mennyiség indexe csökkent augusztusi értékéhez képest, de 50 pont fölött maradva továbbra is a beszerzési mennyiség emelkedését jelzi. A mostani érték felülmúlja az elmúlt három év átlagát, és a negyedik legmagasabb szeptemberi adat. A beszerzett mennyiség egy hónapig szűkült, mielőtt újból bővülést tapasztaltunk, immár huszonegyedik hónapja.

A beszerzési árak esetében az index értéke magasabb lett, és 50 pont felett maradva további árnövekedést jelez válaszadóink szerint. Ezzel a beszerzési árak nyolc hónap csökkenés után a szezonális kiigazításnak köszönhetően tizenhetedik hónapja lesznek magasabbak. A mostani ütem 1995 óta vizsgálva a hatodik legnagyobb szeptemberi.

A késztermékkészletek szintje szeptemberben alacsonyabb lett az előző hónaphoz képest, de ennek üteme csökkent, és az indexérték közelebb került az 50 ponthoz. A korábbi szeptemberi értékeket nézve az idei átlag alattinak mondható, és a hetedik legkisebb 1995 óta. 2015-ben öt alkalommal jelzett bővülést az index, 2016-ban szintén öt ilyen hónap volt, míg idén hat hónapnál járunk.

A külpiaci mutatók közül az importindex értéke nőtt augusztushoz képest, és továbbra is 50 pont fölött maradt. A szezonális kiigazításnak köszönhetően huszonhét hónapja folyamatosan jelzi az import mennyiségének növekedését az előző hónaphoz képest. A másik külpiaci mutató, az exportindex esetében hasonló folyamatról beszélhetünk. Az index értéke ez esetben erősebben növekedett az előző hónaphoz képest, és 50 pont fölött maradva jelzi az export mennyiségének gyorsabb ütemű bővülését. Az elmúlt két év 2014 december és 2015 július kivételével növekedést hozott, a legújabb trend már huszonhat hónapja tart.

Ebben a hónapban acél, különféle alapanyagok, liszt, üveggyártáshoz adalékanyag, vaj és vasanyagok kapcsán jeleztek a válaszadók jelentősebb áremelkedést. Hiány volt alapanyagból (vas, fém, kőzetgyapot), csomagolóanyagból, elektronikai alkatrészből, galvanizált szolgáltatásokból, hidraulikus munkahengerből, papíripari alapanyagból (rost), tojásból. Jelentősebb árcsökkenésről cukor, élősertés és repceolaj esetében számoltak be a válaszadók.