Izgalmas szeptember jöhet

A piaci várakozásoknak megfelelően változatlanul, 0,9 százalékon hagyta az alapkamatot az MNB monetáris tanácsa (MT). Szeptemberben azonban már valami történhet.

Tavaly június óta nem változott az irányadó alapkamat, hiszen az MNB más eszközök segítségével tartja fenn a likviditásbőséget, amelynek hatására a bankközi kamatok jelentősen elszakadtak a 0,9 százalékos alapkamattól. Ennek köszönhetően a 3 hónapos bankközi (BUBOR) kamat 0,15 százalékra csökkent - kommentálta az MNB mai kamatdöntését Ürmössy Gergely, az Erste Bank Zrt. vezető makrogazdasági elemzője.

A szakember 2019 végéig nem számít az alapkamat változtatására, illetve 2018 végéig elhanyagolható esélyét lát arra, hogy a 3 hónapos BUBOR emelkedjen sőt az utóbbi tovább csökkenhet a következő hónapokban. Ezt az alappályát az írhatja felül, azaz az MNB akkor kerül kamatemelési lépéskényszerbe, ha a Fed a vártnál gyorsabban és agresszívebben kezdi meg a mérlegfőösszegének leépítését, illetve az ECB a vártnál korábban kezdi meg a kötvényvásárlási programjának kivezetését.

A szeptemberi ülésen az MT várhatóan nem nyúl az az alapkamathoz, hanem a 3 hónapos jegybanki betét mennyiségét tovább korlátozza - sőt teljesen megszűnhet 2017 végéig. Így végül az egynapos betét maradhat az MNB egyetlen olyan betéti facilitása, amiben korlátlan mennyiségben helyezhet el többletlikviditást a bankrendszer - véli az elemző.

A jegybank nem szokványos eszközökkel finomhangolta a monetáris politikát, egyik legfontosabb eszköze a 3 hónapos betétállomány szűkítése. Ennek hatására a bankközi kamatlábak és a rövid lejáratú referenciahozamok történelmi mélypontra süllyedtek. Az MT júniusi ülésén 300 milliárd forintban korlátozta a három hónapos betét 2017. harmadik negyedév végén fennálló állományát - mondta Suppan Gergely, a Takarékbank Zrt. elemzője.

A prognoszta a monetáris kondíciók szigorítására a jövő év második feléig nem számít, akkor is először a nem-konvencionális eszközök visszavonására kerülhet sor, majd azt követheti az alapkamat lassú, fokozatos emelése, amely azonban 2019 végéig változatlan maradhat. A tartósan laza hazai monetáris kondíciókat a nemzetközi környezet is támogathatja. Ezalatt pedig a hazai kockázati felárak is tovább szűkülhetnek.

